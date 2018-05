Van Straaten: ‘Valt het tegen? Afscheid nemen!’

Met manege, fokkerij, training en topsport heeft de familie Van Straaten een breed bedrijf. De fokkerij is een belangrijk onderdeel, dat op een rationele manier aangepakt wordt. “Emotie betaalt mijn rekeningen niet”, verklaart Fred sr.

Weg voor alle geld

Hengstveulens worden verkocht, merrieveulens worden als 2,5-jarige op de foto gezet en op stand beoordeeld. Valt het tegen? Dan wordt er afscheid genomen. Lijkt het goed? Dan krijgt een merrie meestal twee veulens, waarna ze de sport in gaat. Keuringen en merrietesten zijn van ondergeschikt belang voor de fokker uit Den Ham. “Sport is het enige waar het om gaat. Daarom is het zo mooi dat we zelf kunnen testen hoe de merries het doen als sportpaard. Als dat tegenvalt, bijvoorbeeld qua rijdbaarheid, gaat ze ook voor alle geld weg. Ook van de nakomelingen van deze merrie nemen we dan afscheid. Dat is soms lastig, maar ik ben daarin onverbiddelijk. ”

Stammen? Niet relevant

Frederik de Backer – fokker, omroeper, veilingmeester, Belg en ‘man van’ springamazone Anne-Liza Makkinga – vertelt welke lessen hij tot dusver leerde over de fokkerij. Voor de Belg zijn stammen niet relevant. “Ik geef daar niks om. Het enige dat ik wil weten is: heeft de moeder gesprongen, en de grootmoeder?” De cyclus voor jonge paarden in België biedt volgens hem veel meerwaarde. “Het zijn goede parcoursen op goede locaties, waarbij je paarden tussen leeftijdgenoten kunt zien springen. ’s Middags worden alle hengsten gepresenteerd. De ideale manier om veel kennis op te doen en handel te doen. Dat mis ik in Nederland.”

In de wei kijken

Dan door naar waar het allemaal om draait: de veulens. Ze komen vandaag in alle soorten en maten met hun (draag)moeder in de baan. Maar waar let je eigenlijk op bij het beoordelen van een springveulen? “De galop, het vermogen om te schakelen en het inzicht”, legt Van Straaten uit. “Ik kijk ook graag in de wei hoe een veulen zich gedraagt tussen leeftijdsgenoten. Als een veulen dom is, ben ik er snel klaar mee. Ga dan maar ergens anders dom wezen.”

Oefenen

Ook het vrijspringen is een manier om jonge paarden te beoordelen. Dat demonstreert KWPN-inspecteur Arnold Kootstra. “Eerder deze week sprongen deze merries heel goed. Nu valt het hier en daar wat tegen, waarschijnlijk omdat ze toch wat onder de indruk zijn van alle mensen hier in de bak. Voordat je naar een keuring gaat, moet je goed oefenen. Niet lang achter elkaar, maar wel meerdere keren. In alle rust moeten ze spelenderwijs leren begrijpen wat de bedoeling is.”

Trainer Fred jr.

Tot slot laten Josta en Fred jr zien hoe ze werken aan de sportcarrière van de fokproducten. Josta rijdt, Fred jr licht toe: “Het mooie aan de rijderij van Josta is dat ze op dezelfde manier naar iedere hindernis rijdt.” Hoewel Fred jr de trainer van stal Van Straaten is, helpen broer en zus elkaar regelmatig tijdens het rijden. Fred profiteert van de ervaring die hij heeft opgedaan op andere stallen. “Ik kom er meer en meer achter hoe belangrijk het is om paarden de tijd te geven die ze nodig hebben. De paarden in hun waarde laten levert de beste resultaten op.”

