Van Venrooij en Broomer benoemd, KWPN pakt alle WBFSH-titels

In een online-General Meeting van de WBFSH zijn vandaag dr Eva-Maria Broomer (AES) en Ralph van Venrooij (KWPN) benoemd. De in Duitsland geboren, in Groot-Brittannië levende Broomer treedt als vice-voorzitter toe tot het bestuur, Van Venrooij neemt zitting in de Executive Board, het uitvoerend orgaan van de wereldfederatie van stamboeken. In de General Meeting werd bekend gemaakt dat het KWPN alle drie titels als beste stamboek ter wereld heeft gewonnen.

Vorig jaar was het KWPN ook al de beste in de fokrichtingen springen en dressuur, over het afgelopen jaar komt daar nu ook de titel in eventing bij.

Opmerkelijke samenwerking

In een opmerkelijke samenwerking van KWPN en AES kwamen beide stamboeken in de aanloop naar de WBFSH-vergadering met een gezamenlijke voordracht. “Het KWPN en het AES erkennen dat de uitdagingen, waar onze sector nu en in de toekomst mee te maken krijgt, alleen tegemoet getreden kunnen worden als we samenwerken en als stamboeken en naties sterke banden smeden”, aldus een gezamenlijke brief van KWPN en AES, voorafgaand aan de WBFSH-meeting.

British Breeding

Dr Eva Broomer is een geboren Duitse die werkzaam was als lector ‘German studies’ aan de universiteit van Birmingham. Ze is directeur en mede-eigenaar van het PR-bureau Horsepower Creative en aandeelhouder-directeur van British Breeding, een overkoepelende organisatie die de belangen van Britse fokkers behartigt.

Hart van de organisatie

Ralph van Venrooij, hoofd fokkerijzaken van het KWPN, treedt toe tot het effectieve hart van de WBFSH-organisatie. Het KWPN heeft een lange traditie van deelname aan de Executive Board. Eerder waren wijlen Gert van der Veen en de ontslagen directeur Johan Knaap lid van dit uitvoerend orgaan.

