Van Vivaldi levert Oldenburger kampioene

Om deel te mogen nemen aan de Oldenburger Eliteschau is het voor merries in Oldenburg verplicht om een merrietest af te leggen. Aan die test wordt veel waarde gehecht door de Oldenburger fokleiding. Onder het zadel moeten ook de merries het doen, meent Oldenburger fokkerijleider dr. Wolfgang Schulze-Schleppinghof. Sinds er zo op de prestatie onder het zadel wordt gelet, heeft menig Rasteder merrie de verwachtingen al volledig kunnen inlossen in de sport. Zo stond ook ooit Isabell Werths Weihegold aan kop in Rastede.



Venecia

Dit jaar werd het Venecia SCH, zij werd gevolgd door twee F-merries: Feymar (Fürstenball x Weltmeyer) en Elektia’s Romance (For Romance x Sir Donnerhall I). In de Brillantring maakten Santa Bella (Santo Domingo x Don Rubin) en Malina S (Floricello x Donnerhall) de top-5 compleet.

14 merries in Brillantring

In totaal mochten veertien merries hun opwachting maken in de kampioensring, de zogenaamde Brillantring. Dat waren dochters van Finest, Fürst Romancier, Sir Donnerhall I, Florenz, Tomahawk, San Amour I, Millennium, All At Once en De Niro.

Top springmerrie

Bij de springmerries stond een merrie bovenaan die met nóg hogere punten uit de merrietest kwam. Dat terwijl er in Oldenburg nooit overdreven wordt gepunt in deze testen. Toch kwam Chrystal (Cola Zero x Voltaire x Calypso II) van fokker Anne Haase en springruiter Mario Stevens uit op een totaal van 9,27. Drie andere merries vonden hun weg naar de kampioensring: Khedira (Toulon x Contendro I) werd tweede, Renomme (Cornet Obolensky x Dinard L) derde en Lady Clintissima (Clintissimo x Catoki).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl