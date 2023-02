VDL Stud verliest KWPN-hengst Glenfiddich VDL aan koliek

Op twaalfjarige leeftijd is Glenfiddich VDL (Bacardi VDL x Corrado I) overleden aan de gevolgen van koliek. De VDL Stud maakte dit gisteravond bekend op social media. De KWPN-hengst had op jonge leeftijd ook al een ernstige koliek aanval gehad waaraan hij geopereerd moest worden. Glenfiddich laat ruim 400 nakomelingen na waaronder de KWPN goedgekeurde hengst Kordon VDL.

Glenfiddich werd in 2011 op stoeterij van Van de Lageweg in Beers geboren. In 2014 kwam hij op de KWPN hengstenkeuring en haalde de kampioenskeuring. De zoon van Bacardi VDL kreeg zijn dekbrevet toen hij met 79 punten slaagde op het najaarsverrichtingsonderzoek.

Daarna sloeg het noodlot toe. Glenfiddich miste de hengstencompetitie in 2015 omdat hij aan koliek moest worden geopereerd en een liesbreuk opliep. Het herstel duurde lang en mede daardoor kwam ook Blom Cup in 2017 nog te vroeg voor het paard. Maar in de fokkerij kon hij wel goed presteren. Glenfiddich was in 2018 topaanvoerder van de springhengsten met 13 nakomelingen in de eerste bezichtiging van de KWPN hengstenkeuring. Uit die groep werd zijn zoon Kordon VDL in 2018 goedgekeurd.

Zelf haalde Glenfiddich in de sport het 1,35m-niveau.

