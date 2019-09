Veel animo voor thuiskeuring in Zuid-Holland

In Zuid-Holland beoordeelde Floor Dröge vandaag elf merries op de thuiskeuring. Zes van hen kregen 70 punten of meer voor exterieur. Van de elf merries werden twee merries ster, zij hadden al een sportpredicaat.

“We hebben veel paarden gezien vandaag en het was allemaal best ver rijden, maar we hebben heel goed door kunnen werken”, blikt Floor Dröge tevreden terug. “Alle eigenaren hadden de paarden klaarstaan en ze stonden er heel netjes op. We hebben een drukke dag gehad, maar dat was super voor elkaar.”

Firestone-dochter

De hoogste punten waren voor de driejarige merrie Lana (Firestone uit Sadoeska O ster voorl. keur van Democraat) van fokker C. Kelder Hoogeveen uit Hoogmade. Deze merrie kreeg 75 punten. “Dit is een jeugdige merrie met een stokmaat van 1,65. Het is een langgelijnde merrie met een mooie voorhand en een bovenlijn die ruim voldoende doorliep. Ze is voldoende correct en zou in beweging nog iets meer kracht mogen ontwikkelen.”

Sportmerries

Twee merries waren al op Z2-niveau geklasseerd en kregen 70 punten voor exterieur. Fleur D’Orlandaise (Uphill uit Orlandaise stb prest van Indoctro) van fokker A.L.J. Schonewille uit Pijnacker is een van deze kersverse stermerries. “Dit is een royaal ontwikkelde merrie. Ze is langgelijnd, heeft een mooie hals die voldoende gevormd is en een voldoende sterke bovenlijn. Ze heeft zich in de sport al netjes bewezen en werd daarmee vandaag ster.” Ook de Delatio-dochter Hello Lady (uit Zafira ster PROK van Obelisk, fokker P.B. Oosthoek uit Schipluiden) van T. de Haan uit Simonshaven had het sportpredicaat al op zak. “Deze merrie meet 1,76m, is royaal ontwikkeld en mooi in verhouding gebouwd. Ze is voldoende langgelijnd, een fractie strak op de lendenen en ietsje steil in het achterbeen, ze heeft wel een mooie schoftschouderpartij.”

Bron: KWPN