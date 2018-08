10.000 euro voor Impressive VDL-zoon in Young Jumping Foal Sale

Alle veulens die in de ring verschenen zijn gefokt uit jonge hengsten en merrie die zelf op minimaal 1,30 m-niveau hebben gepresteerd. Dat bleek een goed werkend concept, alle dertien veulens wisselden van eigenaar en brachten gemiddeld 6.500 euro op.

Net onder de 10.000 euro

Het tweede hoogste bedrag werd betaald voor No No (It’s a Dream x Ahorn), die zijn nieuwe onderkomen heeft gevonden bij familie Johan Schuttert. Nobility Fee (Indian Gold x Pacific) was met 8.500 euro het duurst betaalde merrieveulen. Zij is overgegaan in Belgische handen.

Bron: KWPN