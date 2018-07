80.000 euro voor hengstveulen van Floriscount op DSP-Elite veulenveiling

Voor de 72 geveilde veulens werd gemiddeld 9.976 euro neergeteld. Totaal werd er 718.300 euro voor de gehele collectie betaald. Naast de veilingtopper Fly Amour GE werden er voor meerdere veulens hoge bedragen neergelegd.

Veulenkampioen

Twee veulens werden voor 37.000 euro afgeslagen. Dit waren de veulenkampioen van Neustädt, Fanta 4 (v. For Romance II x Quaterback) en Vitus (v. Vitalis x Sandro Hit).

Secret-nakomelingen

Secret was met maar liefst vijf veulens goed vertegenwoordigd in de veiling. Voor Pearlette GE (mv. Grey Flanell) werd 17.500 euro neergelegd. Super Girl of Glory (mv. Quaterback) ging voor 15.000 euro van de hand en Sunboy (mv. Le Champion) werd voor 11.500 euro afgeslagen. Selecao (mv. Dancing World) verandert voor 8.000 euro van eigenaar en Selena (mv. Domherr) was de minst populaire Secret-nakomeling en werd voor 7.500 euro afgeslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Equitaris