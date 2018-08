Met 14.200 euro was Flatline (Fürstenball x Benetton Dream) afgelopen weekend het best betaalde veulen op de Hannoveraner Veulenveiling in Zuid-Duitsland. De veiling werd voor de tweede keer georganiseerd op het Illertisser Dressurfestival. De 24 veulens die onder de hamer kwamen leverden gemiddeld een kleine 6.400 euro op.