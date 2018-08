Veilingtopper Borculo naar Oostenrijkse Marianne Jerich

Verantwoordelijk hiervoor was Adelinde Cornelissen. De dressuuramazone nam in de veilingpiste van Paardensportcentrum Lichtenvoorde de honneurs waar voor haar voormalige sponsor. “Marianne wilde dit veulen heel graag hebben. Maar wat was het spannend zeg! Ik heb al vaker op deze wijze via de telefoon veulens gekocht, maar niet voor een bedrag als dit. Het veulen gaat nu naar Oostenrijk en wie weet komt hij nog ooit bij mij op stal. Ik zou het alvast niet erg vinden”, aldus Cornelissen.

‘Misschien stoppen met fokken’

Fokker Elbert Pater uit Voorthuizen kreeg van dit alles niet veel meer mee. Hij was na afloop nog beduusd van wat zijn fokproduct Vesuvius van ’t Zuyderbosch teweeg had weten te brengen. “Je kunt toch niet geloven dat dit bij mijn veulen gebeurt. Vesuvius is het allereerste veulen dat ik op een veiling inbreng. Beter kan gewoon niet.” En met een knipoog: “Misschien moet ik ook maar meteen weer stoppen met fokken.”

Nashville blijft in Nederland

Nog zo’n opvallende beweger is Nashville LMD (mv. Westpoint). Het maakte deze knappe zoon van wereldtopper Desperados eveneens zeer gewild en met een bedrag van 56.000 euro voorzag hij de veiling van een geweldige uitsmijter. Het laatste woord was hier aan Jan Pieter Dalsem.

For Romance-dochter duurste merrieveulen

Ook het duurste merrieveulen blijft in Nederland. Voor 36.000 euro trok Jan Kooi met zijn echtgenote en (stief)dochters bij de prachtige Nina Fleur van de Paulinehoeve (For Romance x Jazz) aan het langste eind, iets dat hij eerder op de avond al bij zeven andere veulens had gedaan.

