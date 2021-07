Veilingtopper Jova wint kampioenschap voor vierjarige springpaarden in Oldenburg

De Oldenburgse vierjarige springkampioenen zijn gehuldigd. Het voormalige Vechta veilingpaard Jova (Ogano x Balou du Rouet) zegevierde in het Schlosspark zu Rastede en won op indrukwekkende wijze de finale.

De Ogano-dochter Jova was in april het duurste springpaard van de 94-ste Eliteveiling van het Oldenburger Verband. Onder de naam Only You bracht ze 88.000 euro op. Jova was vorig jaar kampioen van de Oldenburger springmerries en maakte ook nu de verwachtingen helemaal waar. Met Bernd Osterkamp in he zadel eindigde ze weer aan kop met een 8,80 voor het springen.

Ook zilver voor Ogano-nakomeling

Op de tweede plaats eindigde Oreo 21, ook een nazaat van de hengst Ogano. De ruin komt uit de Lordanos-merrie Arena Levina. Hij werd door Jonathan Hvalsoe Saul gereden en kwam tot 8,60.

Twee paarden met brons

Twee paarden eindigden als derde met 8,50. Dat waren Bugatti De Balou Star (Balou Star x Casiro I) en Quincy 245 (Quidam de Revel x Stakkato). De OS goedgekeurde hengst Scendrick (Stolzenberg x Quattro B) werd met 8,40 vijfde. Scendrick is de halfbroer van Timothy Hendrix voormalige 1.55m-paard Cedrick 8.

Bron Horses.nl/Oldenburger Verband