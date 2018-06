Veilingtoppers voor Zinedine en Cristallo in Riesenbeck

Op Riesenbeck International organiseerde het Westfaalse stamboek voor de vierde keer in samenwerking met het team van Ludger Beerbaum de veulenveiling. De toppers waren beide veulens van Beerbaum-hengsten: het merrieveulen Zora (Zinedine x Asti Spumante) bracht 11.000 euro op en datzelfde bedrag was er voor Crystal Sky (Cristallo I x Lifestyle). Ook een merrieveulen. 9.500 euro werd betaald voor Callista (Chaman x Carell) en 9.000 euro was er voor het enige veulen dat niet afstamt van een Beerbaum-hengst in de veiling: Excalibur SC (Emerald van ’t Ruytershof x Cristallo I).

Westfalen heeft nog drie concoursveilingen op de agenda staan: bij de Global Champions Tour-etappe in Berlijn, op het Turnier der Sieger in Münster en in Paderborn.

