Veilingtopper Zangersheide.auction All Star 5-zoon met 22.500 euro

Dinsdagavond liep de eerste Online Auction van het veulenseizoen af voor Studbook Zangersheide. 17 veulens werden aangeboden en verkocht voor een gemiddelde prijs van bijna € 12.000. Na een bijzonder moeilijke periode, waarin de wereld bijna volledig in lockdown was, is dit een echte opsteker voor vele fokkers en brengt het hoop op betere tijden.

Avatar vh Reukenis Z, gefokt door Stal Reukenis bv, is één van de eerste zonen van All Star 5 en verhuist naar Polen voor een bedrag van € 22.500. De Dominator Z-dochter Dabria Cera R Z, gefokt door de Belgische fokkerij ‘Regenwortelhoeve’, was het op één na duurste veulen met 15.500. Tokyo de Jolie Z (v.Taloubet Z), een kleinzoon van Narcotique de Muze II, verhuist voor € 14.500 naar Zwitserland.

Fokmerrie veiling

De Zangersheide veiling is echter nog niet klaar. Nog voor de veulenveiling afgelopen is, pakt Zangersheide.Auction uit met de volgende veiling die al van start gaat op zaterdag 13 juni. Fokkers zullen de unieke kans krijgen om fokmerries te kopen in eigendom van Stoeterij Zangersheide. Nooit eerder stelde Stoeterij Zangersheide een collectie merries te koop via een online veiling. Een reden te meer om de aangeboden merries extra in de schijnwerpers te plaatsen.

Ratina Z en Usha van ’t Roosakker verenigd

Georgina Z is een 2-jarige dochter van George Z uit Ratina Alpha Z. Ratina Alpha Z is de oudste kloon van de Olympische medaillewinnares én Merrie van de Eeuw, Ratina Z. Ratina Z is zelf ook de moeder van de wereldbekende sporthengsten Comme il Faut en Crown Z. Georgina’s vader, George Z, is dan weer een zoon van die andere grootheid Usha van ’t Roosakker. Zo verenigt Georgina Z de lijn van Ratina Z en Usha van ’t Roosakker in één unieke merrie.

Angel Eyes Z met veulen van Brunetti Z

Angel Eyes Z is een dochter uit een combinatie van twee van Judy Ann Melchior’s voormalige toppaarden. Vader Aktion Pur Z was wellicht één van de meest succesvolle paarden binnen het Global Champions Tour circuit en ook moeder Abba Z sprong onder Judy Ann op 1m50 niveau. Abba Z is ook de moeder van de Global Champions Tour GP-winnaar Take a Chance on Me Z (v.Taloubet Z). Angel Eyes Z wordt verkocht met een sportief hengstveulen van Brunetti Z aan de voet en is inmiddels opnieuw geïnsemineerd met het sperma van Dominator Z.

Charcolle Z: Hengstenmoeder drachtig van Solid Gold Z

Charcolle Z komt uit de fokkerij van Piet Janssen en is de zus van de 1m50 springende Calano Z (Calato Z) en van de Zangersheide-dekhengst Cascol Z. Charcolle Z gaf in combinatie met Zandor Z al het bijzonder beloftevolle springpaard van Christian Ahlmann, Zandycolle Z en is ook de moeder van de gekeurde dekhengst Souplesse Z (Solid Gold Z). Charcolle Z wordt verkocht met een bijzonder mooi merrieveulen van Columbus Z aan de voet en is inmiddels terug dragend van de hengst Solid Gold Z. Zo zal er begin 2021 een volle broer van Souplesse Z geboren worden.

Talou’s Dame Z: Oudste dochter van Grande Dame Z

Talou’s Dame Z is een unieke merrie! Niet alleen is ze een dochter van Taloubet Z die in zijn carrière al meer dan 2 miljoen euro prijzengeld bij elkaar sprong, ook is zij de oudste dochter van niemand minder dan Grande Dame Z! Het palmares van Grande Dame Z is indrukwekkend, onder Jan Tops won de zwarte merrie onder meer de wereldbekers in Oslo en Bordeaux en de Nations Cups in Rotterdam en Luzern. Later nam Judy Ann Melchior haar teugels over en schitterde het duo onder meer in de Nations Cups in Falsterbo, Lummen, de World Cup in Mechelen en Stuttgart. Talou’s Dame Z wordt verkocht met een bloed gemaakt hengstveulen van onze beloftevolle Dourkhan Hero Z aan de voet en kan geïnsemineerd worden van een hengst van Stoeterij Zangersheide naar keuze!

Araconda Z

Araconda Z werd in 2013 gekocht op de Z Quality Auction. Ze is een dochter van Nick Skelton’s al-winnende Arko III uit een Carthago Z-merrie. Moeder Caraconda ST Z gaf eerder ook Alex Duffy’s Quiraconda ST Z en de gekeurde dekhengst Lethago Z (Levisto Z). Araconda Z wordt verkocht als fokmerrie en kan geïnsemineerd worden met een hengst van Stoeterij Zangersheide naar keuze.

Kijk meer informatie op: www.zangersheide.auction

Bron: Persbericht