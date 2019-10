Verdi-dochter Lafayette over de 83 punten IBOP Panningen

Zes van de acht spring- en vijf van de tien dressuurmerries slaagden vandaag voor de IBOP in het Limburgse Panningen. Met 83,5 punten verdiende de Verdi-dochter Lafayette de fraaiste cijferlijst.

Met een 9 voor de techniek kwam de driejarige Lafayette (Verdi uit Cifonie ster sport-spr d-oc van Ukato) van fokker A.M. de Boer uit Bentveld en mede-geregistreerde Willem van Hoof uit op 83,5 punten. Daarmee verdiende deze kersverse elitemerrie de hoogste dagscore in Panningen. “Het was een goede dag vandaag. De Verdi-merrie heeft een ruime, voldoende actieve galop en springt met veel reflexen. Ze springt telkens goed naar boven, met een mooi voorbeengebruik, goed door het lichaam en ze maakt de sprong achter goed af. Lafayette lijkt over veel atletisch vermogen te beschikken, lijkt voorzichtig en laat zich al heel goed bewerken”, vertelt inspecteur Arnold Kootstra.

Complete merries

Twee springmerries scoorden 83 punten en deden daarmee eveneens een overtuigende verrichting. De Dallas VDL-dochter L.Termie (uit G.Termie van Eldorado van de Zeshoek) van fokker H. van de Weerdt uit Lith was daar één van. “Deze lichtvoetig galopperende Dallas-dochter springt goed naar boven en vertoont daarbij snelle reflexen, een goede beentechniek en veel atletisch vermogen. Het is een bloedmerrie die zich al heel goed laat bewerken. De instelling en de rijdbaarheid, zeker voor een driejarige, zijn twee duidelijke pluspunten.”

Met hetzelfde puntentotaal slaagde de vierjarige Karona (Zirocco Blue VDL uit Narona ster pref prest van Lux, fokker Nico Broeders uit Made) van J.F. Hendriks uit Roosendaal. Deze vandaag elite verklaarde merrie is een volle zus van de KWPN-goedgekeurde, internationaal 1.55/1.60m-springende hengst Durango VDL. “Karona heeft een goede, ruime galop en springt met goede reflexen. Ze springt goed naar boven, vertoont veel vermogen en maakt de sprong achter telkens goed af. Daarnaast vallen haar voorzichtigheid, zeer goede instelling en bewerkbaarheid positief op”, aldus Kootstra.

Drie goede gangen

Van de vijf geslaagde dressuurmerries was de driejarige Glamourdale-dochter Layla (uit Zhakira ster van Rousseau, fokker H. van de Bogaard uit Aarle Rixtel) van J. Ummels uit Helmond de best scorende. Met een 8,5 voor de galop en de rijdbaarheid/bewerkbaarheid kwam ze tot een mooi totaal van 81,5 punten. “Deze grootramige merrie konden we aansluitend ook ster verklaren. Onder het zadel valt ze op met haar drie goede basisgangen, waaronder een bergopwaartse galop. Ze heeft veel power, liet een constante verrichting zien en laat zich al heel fijn rijden en bewerken”, vertelt inspecteur Petro Trommelen, die samen met Arnold Kootstra de springpaarden beoordeelde en met Floor Dröge de dressuurmerries.

Bron: KWPN