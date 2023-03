Vernieuwd MijnKFPS vraagt om nieuwe inloggegevens

Het vernieuwde MijnKFPS is (bijna) weer online, maar vraagt wel om nieuwe inloggegevens. Deze krijgen KFPS-leden in hun mailbox. Leden zonder een emailadres krijgen een brief met daarin een handleiding hoe ze bij het nieuwe ledenportal kunnen komen. KFPS-leden waren gewend om in te loggen met hun lidnummer en wachtwoord. De vernieuwde versie vraagt om een emailadres en wachtwoord.

Alle KFPS-leden ontvangen de email met nieuwe inlog van de afzender: [email protected] Deze mail wordt door Equis gestuurd. Equis is het registratiesysteem waarin alle informatie van de paarden wordt opgeslagen en via MijnKFPS weer kan worden opgezocht. Mocht u deze e-mail niet hebben ontvangen, controleer dan eerst of het bericht tussen uw SPAM bestanden is beland. Is dat niet het geval dan kunt u contact opnemen met het KFPS stamboekkantoor of uw account activeren via de functie ‘wachtwoord vergeten’.

Nieuwe software: veiliger en gebruiksvriendelijker

De vernieuwde MijnKFPS werkt met nieuwe software waardoor het ledenportal gebruiksvriendelijker en veiliger is. Deze vernieuwing stond sowieso al voor 2023 op de planning en is nu versneld doorgevoerd. Niet alle tools zijn meteen al beschikbaar, die komen zo snel mogelijk na de introductie van het nieuwe ledenportal.

Bron Phryso.com