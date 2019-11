Vernieuwde taakverdeling KWPN-inspectie

Onder leiding van Ralph van Venrooij, die per 1 september in dienst is getreden als hoofd Fokkerijzaken, gaan de KWPN-inspecteurs komend selectieseizoen aan de slag met een hernieuwd takenpakket. Zo zullen Henk Dirksen en Floor Dröge naast de merrieselectie voortaan ook de hengstenselectie gaan begeleiden, waarbij zij de hengstenkeuringscommissies adviseren met foktechnische informatie. Op deze wijze zijn de merrie- en hengstenselectie nauwer verweven, omdat dezelfde inspecteurs in de baan staan bij de beoordeling van zowel de merries als de hengsten.

Arnold Kootstra zal komend jaar meer te zien zijn in de keuringsring bij de merrieselectie, waarvoor hij tevens aanspreekpunt wordt. Ook maakt hij vanaf nu deel uit van het beoordelingsteam van de springmerries in de EPTM. Tevens blijft hij de IBOP en jonge paardencompetities jureren. Daarnaast behoren het chippen en diverse inspectiewerkzaamheden tot zijn takenpakket en is hij regio-inspecteur (springen) van Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Drenthe en Zuid Holland.

‘Kwetsbaar’

Wim Versteeg zal zich naast diverse inspectiewerkzaamheden vooral inzetten op het gebied van afzetbevordering en sales. Ralph van Venrooij: “Het Inspectieteam draaide heel goed, maar door de specifieke taken die de inspecteurs uitvoerden was de werkwijze ook kwetsbaar. In het kader van de continuïteit en de doorontwikkeling binnen het team hebben we gekozen voor een nieuwe opzet, waarbij enerzijds nauw wordt samengewerkt en anderzijds de diverse inspecteurs hun kennis en ervaring kunnen inzetten in nieuwe of aanvullende taken.”

Dröge en Dirksen

Floor Dröge blijft verantwoordelijk voor de dressuurpaarden, Henk Dirksen richt zich bij de hengstenselectie volledig op de springpaarden maar zal daarnaast ook de dressuurmerries blijven beoordelen. Tevens blijft hij actief als regio-inspecteur van Overijssel, Flevoland en Utrecht en is hij de contactpersoon voor KWPN-NA. Daarnaast zullen beiden de IBOP jureren en diverse inspectiewerkzaamheden verrichten zoals de jurybijscholingen. Floor Dröge is daarnaast betrokken bij de Pavo Cup, de EPTM-beoordeling van de dressuurmerries, en zij maakt deel uit van de selectiecommissie van het WK Jonge Dressuurpaarden.

Aanspreekpunt

Wim Versteeg heeft zich de afgelopen jaren naast de hengstenselectie al actief ingezet voor de afzet van de fokproducten van onze leden. Er worden diverse nieuwe initiatieven op dit vlak ontwikkeld, waarbij Versteeg de karrentrekker is. Op inspectievlak blijft hij inspecteur voor de Gelders paard fokkerij , intern de toezichthouder Tuigpaard en zal hij komend seizoen in de keuringsbaan de merries beoordelen. Tevens neemt hij de rol over van Henk Dirksen als coördinator EPTM. Ralph van Venrooij: “De leden hebben onder meer in de Fokkerscafés duidelijk aangegeven dat zij de salesactiviteiten een belangrijke taak van het stamboek vinden. Het is hierbij essentieel om een aanspreekpunt te hebben met een goed netwerk en wij denken dat Wim Versteeg hiervoor de aangewezen persoon is. Hij heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor diverse salesactiviteiten, waaronder de online veulenveilingen, de Young Jumping Foal Sale en de Online Stallion Auction. Vanaf nu neemt Wim ook de KWPN Select Sale onder zijn hoede.”

Eerste bezichtiging

Op woensdag 27 november gaat de eerste bezichtiging van start. Hier zullen Henk Dirksen en Floor Dröge de hengstenkeuringscommissies ondersteunen als adviseur, waarbij zij op de achtergrond ondersteund worden door Wim Versteeg. Op 16 december worden de hengsten aangeleverd voor het verrichtingsonderzoek. Wim Versteeg neemt dit najaarsonderzoek nog de rol op zich van coördinator, waarbij Dirksen en Dröge mee zullen lopen om zo extra ervaring op te doen. Van Venrooij: “Ik heb vanuit Inspectie enthousiaste reacties ontvangen over de nieuwe taakverdeling. Wij hebben er vertrouwen in dat we op deze wijze de hengsten- en merrieselectie en de dienstverlening naar onze leden verder kunnen optimaliseren.”

Bron: KWPN