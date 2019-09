Verrichtingsonderzoeken rijpaarden KWPN verkort

Het KWPN heeft besloten om het voorjaarsverrichtingsonderzoek voor driejarige rijpaardhengsten te verkorten van 50 naar 35 dagen. Het najaarsverrichtingsonderzoek gaat van 50 naar 21 dagen. De wijziging gaat in met ingang van het hengstenselectietraject van 2020. Dat maakte het stamboek vanavond bekend.

Afgelopen voorjaar is bij wijze van pilot het voorjaarsverrichtingsonderzoek verkort van 70 naar 50 dagen. Dit mede als gevolg van de gesprekken die destijds met hengstenhouders en opfokkers zijn gevoerd over de opzet van het verrichtingsonderzoek.

Uit de uitgebreide inhoudelijke evaluatie van die proef met de Fokkerijraad Rijpaard, de hengstenkeuringscommissies en de diverse inzenders kwam het advies om de verrichtingsonderzoeken inderdaad te verkorten. Het Algemeen Bestuur heeft dit advies van de Fokkerijraad overgenomen.

Komend najaarsonderzoek naar 35 dagen

Het komende najaarsverrichtingonderzoek – dat nog onderdeel uitmaakt van het hengstenselectietraject 2019 – zal 35 dagen gaan duren. Circa drie weken voor aanvang van het najaarsverrichtingsonderzoek worden de hengsten door een eigen ruiter gereden in een zadelpresentatie, waarbij de hengstenkeuringscommissie nog aanwijzingen kan geven.

Voor hengsten die deelnemen aan de derde instroommogelijkheid na aanwijzing (het voorjaarsverrichtingsonderzoek een jaar na aanwijzing) geldt een testperiode van 21 dagen, eveneens met een zadelpresentatie circa drie weken voorafgaand aan de aanlevering. De verrichtingsonderzoeken voor Gelderse en tuigpaardhengsten blijven qua duur en opzet ongewijzigd.

Ruimte vrij voor extra EPTM

Met het inkorten van het verrichtingsonderzoek is er ruimte vrijgekomen in agenda van het KWPN-centrum. Daarom is er na de afronding van de huidige EPTM-test voor merries een extra EPTM, waarvoor nog merries aangemeld kunnen worden.

Daarna wordt de eerste bezichtiging voor hengsten georganiseerd. Aansluitend start op maandag 16 december het najaarsonderzoek 2019, waarvan de eindpresentatie op zaterdag 18 januari 2020 zal plaatsvinden. De zadelpresentatie voor het najaarsonderzoek is op woensdag 27 november 2019.

Bron: KWPN / Horses.nl