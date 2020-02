700.000 euro hengst Maracaná de ring uitgestuurd in sporttest

De vijfjarige Maracaná (Millennium x Lord Loxley I), vorig jaar nog topper van de sporttest en met vlag en wimpel geslaagd voor de 14-dagentest, werd gisteren de ring uitgestuurd in de sporttest nadat hij herhaaldelijk ongehoorzaam was onder zijn eigen amazone Lena Waldmann. De dressuurproef van de zwarte hengst, die in 2017 voor zeven ton door Gestüt Bonhomme werd aangeschaft, werd door de jury beëindigd en de video van zijn test is door ClipMyHorse.tv uit het archief verwijderd.