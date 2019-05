9,09 voor dressuurhengst Viva Gold, VDL’s For Friendship springtopper

Hengsten met een Nederlands tintje strijken met de eer in de laatste Duitse 14-dagentest van dit voorjaar in Schlieckau. De als veulen door Eugène Reesink op de Oldenburger veiling voor 140.000 euro aangeschafte Viva Gold (Vivaldi x For Romance uit Weihegold) kwam uit op een dressuurscore van 9,09 gemiddeld. De onlangs door Gestüt Westfalenhof aangeschafte hengst was daarmee de dressuurtopper. De springtopper is nog in Nederlandse handen: het gaat om For Friendship VDL (v. For Pleasure). De in Hannover geprimeerde hengst van de VDL Stud scoorde en 8,8 gemiddeld op de springonderdelen.

De door Christine Arns-Krogmann gefokte kleinzoon van Weihegold kwam onder andere dankzij twee 10’en op een 9,09 gemiddeld. Zowel voor de stap als de galop werd er een 10 genoteerd. De draf was volgens de jury een 7,5 waard, voor de karakteronderdelen (interieur, karakter en werkwilligheid) was er drie keer een 9,5, de rittigkeit werd met een 9 (jury) en een 8,75 (testruiter) beoordeeld en voor het vrijspringen was er een 6,5. Slechts één andere dressuurhengst kwam in de gemengde (dressuur en springen) test boven de 8,5 gemiddeld uit. Een 8,68 gemiddeld op de dressuuronderdelen was er voor de DSP-premiehengst Si Senor M (Sir Heinrich x De Niro).

Twee VDL-hengsten geslaagd

De VDL Stud scoorde in Schlieckau met de beste springhengst. De vorig jaar in Hannover geprimeerde For Friendship VDL (For Pleasure x Stakkato Gold) kwam uit op een 8,8 gemiddeld voor de springonderdelen. Hij dankte die hoge score onder andere aan de 9,5 voor de aanleg als springpaard. Een tweede VDL-hengst haalde de eindstreep ook. Het gaat daarbij om Breido (Brantzau VDL x Casall), die vorig jaar door Wiebe-Yde van de Lageweg werd aangeschaft op de Holsteiner keuring. Daar kreeg de opvallende hengst toen geen dekbrevet. Nu haalde hij zijn test wel ruimschoots met een 8,55 voor de springonderdelen.

Barton VDL haalt het niet

Een derde VDL-hengst haalde de streep niet. De in Oldenburg goedgekeurde en bij het KWPN aangewezen dressuurhengst Barton VDL (Bordeaux x Sir Donnerhall) kwam niet aan de benodigde score (7,5 als totaalgemiddelde of 8 voor de dressuuronderdelen) om te slagen. De hengst werd dit voorjaar ook voorgereden bij de aanlevering voor het KWPN voorjaarsonderzoek, maar uiteindelijk niet aangeleverd.

