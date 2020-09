9,1 gemiddeld voor Glock’s Kardam’s Whisper in sporttest

In de sporttest voor dressuurhengsten in Münster-Handorf was de Nederlandse hengst Glock's Kardam's Whisper (Toto jr x Sir Sinclair) de topper bij de vijfjarigen. De hengst van Glock die eerder bij het KWPN bot ving in de eerste bezichtiging scoorde gemiddeld een 9,1. Bij de vierjarigen was Ellis (v. Escolar) de topper met een 9,12 gemiddeld.

Kardams Whisper (Toto jr x Sir Sinclair) had in de eerste bezichting van de KWPN hengstenkeuring het publiek op zijn hand, maar de hengstenkeuringscommissie zag het niet zitten met de hengst van Gaston Glock en verwees hem niet door naar Den Bosch. In Duitsland is hij ondertussen wel goedgekeurd en heeft hij al twee goede testen achter zijn naam staan: in zijn 14-dagentest in Adelheidsdorf in 2018 was hij de dressuurtopper met een 9,16 gemiddeld.

9,10

In de sporttest scoorde hij, voorgesteld door Eva Möller, gemiddeld een 9,1. Kardam’s Whisper kreeg een 9 voor de stap, een 8,6 voor de draf, een 9,5 voor de rittigkeit en een 9,3 voor de totaalindruk.

Ellis

Bij de vierjarigen was Ellis (Escolar x Dimaggio) de topper. Deze volle broer van de WK-merrie Espe scoorde gemiddeld een 9,12. De hengst die dit voorjaar zijn 14-dagentest won (9,09 dressuuronderdelen) kreeg in Münster-Handorf een 10 voor de stap, een 8,4 voor de draf, een 8,8 voor de galop, een 9,2 voor de rittigkeit en een 9,2 voor de totaalindruk.

Twee andere hengsten scoorde boven de 8,5 bij de vierjarigen: Belvedere DB (v. Belissimo M) met een 8,68 en Dimaggio Black (v. Dimaggio) met een 8,82.

Uitslag

Catalogus

Ellis:

Bron: Horses.nl