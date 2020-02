9,35 voor Hickstead Blue in sporttest

Hickstead White, één van de weinige goedgekeurde zonen van KWPN-topper Hickstead, lijkt het goed te doen in de fokkerij. Steeds duikt er weer een jonge Hickstead White op die de aandacht trekt op een keuring of in een jonge paardenproef. Vandaag ook weer: de vierjarige Hickstead Blue (mv. Chacco-Blue), de kampioen van de Mecklenburger keuring in 2018, scoorde in de sporttest een 9,35 gemiddeld. Een absolute topscore.

Hickstead Blue, die ter dekkings staat bij Kai Ligges, kreeg onder andere een 10 voor het vermogen en 9,5-en voor de manieren en de aanleg als springpaard. Verder een 9 voor de rittigkeit en een 8,6 voor de galop op zijn cijferlijst.

10 voor vermogen For the Future

De spraakmakende Westfaalse kampioen For the Future (For Pleasure x Nabab de Reve) doet het ook goed onder het zadel. Dat liet hij vorig jaar al zien in zijn 14-dagentest (9,23 voor de springonderdelen) en bevestigde hij nu weer in de sporttest. De hengst die voor 330.000 euro in handen kwam van René Tebbel scoorde ook een 10 voor zijn vermogen, een 9,5 voor de aanleg, een 9,2 voor de manieren en de rittigkeit, een 8,6 voor de galop en kwam totaal op een 9,31 uit.

Neefje en zoon van Casall boven de 9

Nog twee hengsten kwamen boven de 9 gemiddeld uit. Het gaat om Diamant de Casall (Diamant de Semilly x Caretino), ook een hengst van Kai Ligges. Dit neefje van Casall (gefokt uit een volle zus) kwam gemiddeld uit op een 9,.17. Een zoon van Casall, Chezarro (mv. Conteur) scoorde gemiddeld een 9,11.

Bron: Horses.nl