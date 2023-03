Arezzo VDL en Comme il faut leveren toppers sporttest München-Riem

De sporttest in München-Riem kende deze week bij de springhengsten een bescheiden deelname: bij de vierjarigen namen zeven hengsten deel en bij de vijfjarigen drie. Bij de vierjarigen leverde Arezzo VDL de topper met de in Nederland B.H.A. Nales gefokte Arezzo Gold, die gemiddeld een 8,42 scoorde. Bij de vijfjarigen was de hoogste score voor Come Again (v. Comme il faut), die onder de streep op een 8,52 uitkwam.