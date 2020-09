Balou-zoon Barr Bassid scoort 9,1 in sporttest

In de sporttest voor springhengsten in Münster-Handorf kwam de hoogste score op naam van de vierjarige Westfaals goedgekeurde Barr Bassid (Balou du Rouet x Cassini II). Hij scoorde gemiddeld een 9,1. Bij de vijfjarigen was de topscore voor de OS-kampioen Cavoiro-H (Casallco x Calido I) met een 8,61 gemiddeld.