Bonderas met 8,6 beste hengst in 14-dagen test Stadl-Paura

Met een 8,95 voor de dressuuronderdelen en een 7,9 voor het springen werd Bonderas (Bonds x Don Schufro) vorige week de winnaar van de 14-dagen test in Stadl-Paura. Springhengst Lord Elenroy W (Lord Perry W x Ahorn) zette het één na hoogste resultaat neer.

Bonderas van Gestüt Pramwaldhof was in februari al de beste vierjarige dressuurhengst in de sporttest en overtuigde nu weer. “Een hengst met een buitengewone bewegingsmechaniek, vrij uit de schouder en met een goed aantredend achterbeen. De draf is als een klokwerk, altijd in de takt en lichtvoetig. De galop is ruim en daarin heeft hij veel zelfhouding en gaat altijd bergopwaarts”, vertelt jurylid Bruno Six.

9,5 voor Rittigkeit

De hengst kreeg een 9,5 voor de galop, een 9 voor de draf en een 8 voor de stap. Van testamazone Renate Voglsang kreeg hij een 9,5 voor de Rittigkeit. “Hij had een paar minuten nodig om een combinatie met me te vormen, maar hij gaf me daarna een ontzettend goed gevoel. Sensibel en licht aan de hulpen, maar heel geconcentreerd en met drie fantastische gangen.”

Beste springhengst

Lord Elenroy W van Christian Nussmüller kreeg een 8,5 voor het springen, een 8 voor de galop en een 8,5 voor de Rittigkeit. “De hengst liet geen heel spectaculaire, maar wel een ijzersterke verrichting zien. De galop, die altijd bergopwaarts is, is noemenswaardig. Hij is ijverig, heel een krachtige afdruk en de gewenste bascule.”

Don Fior

Op de derde plaats eindigde de vierjarige Don Fior vom Prunnehof (Don Juan de Hus x Peron). Hij kreeg achten voor het springen, de galop en de draf, een 8,3 voor de Rittigkeit en zelfs een 9 voor de stap. De beste driejarige werd AWÖ-kampioen Geyer’s Vivendi (Vitalis x Rubin Cortes).

Bron: Pferdezentrum Stadl Paura