Bonhomme komt met statement over optreden Maracaná

De vijfjarige Maracaná (Millennium x Lord Loxley I), vorig jaar nog topper van de sporttest en met vlag en wimpel geslaagd voor de 14-dagentest, werd vorige week uitgestuurd in de sporttest nadat hij herhaaldelijk ongehoorzaam was onder zijn eigen amazone Lena Waldmann. Gestüt Bonhomme is nu met een statement gekomen over zijn optreden. "Waarom hij dit gedrag opeens vertoonde is voor ons onverklaarbaar." Zolang er geen oorzaak is gevonden, geeft Bonhomme de schuld aan de - volgens hen - te zware opgaven in de proef voor vijfjarigen.

In tegenstelling tot wat verschillende bronnen aan Horses.nl meldden kwam het gedrag van Maracaná in de proef op maandag als een donderslag bij heldere hemel volgens het persbericht van Gestüt Bonhomme. “Hij begon goed aan de proef en verzette zich plotseling heftig.”

Fijn karakter

“Maracaná heeft een fijn karakter. Hij is gevoelig en vertrouwt zijn amazone Lena Waldmann. Dergelijke opstandige gedragingen kennen we niet van hem en staan ver van zijn karakter.”

Te zware proef

“Op dit moment kunnen we het gedrag alleen verklaren met de overvraging die de sporttest is en de voorbereiding die daarmee samenhing. Een dressuurproef in de klasse L (vergelijkbaar met M2 in Nederland, red.) waarbij al verzameling en contragalop wordt gevraagd, is voor een paard met zijn statuur en bewegingen teveel gevraagd. Dat in februari vragen, dus als een paard nog niet eens vijfjarig is, staat ver van een zorgvuldige opleiding van een paard. Bij een paard als Maracaná, die heel graag wil werken, zorgt dat voor frustratie.”

Meer data

Daarbij meldt Bonhomme niet dat de sporttest ook later in het jaar wordt uitgeschreven. In Verden staat de sporttest van 6 tot en met 8 maart op de kalender en de op 8 maart geboren Maracaná had ook nog voor de sporttest eind maart in München-Riem ingeschreven kunnen worden.

Blokkade in de wervelkolom

“Vanzelfsprekend laten we de hengst op dit moment compleet onderzoeken om eventuele lichamelijke oorzaken uit te kunnen sluiten. Tot nu toe konden we, op een kleine blokkade in zijn wervelkolom na, niets vinden. Het is echter niet uit te sluiten dat deze blokkade in de wervelkolom de oorzaak is. Daar komen we in de komende weken achter.”

Gewoon ter dekking

Maracaná is omdat hij zijn sporttest niet beëindigd heeft, niet meer opgenomen in Hengstbuch I. Omdat hij wel met vlag en wimpel slaagde voor zijn 14-dagentest en vorig jaar een goede sporttest aflegde, krijgen alle in 2020 geboren veulens gewoon een vol papier. Dat geldt niet voor de veulens in 2021, maar Maracaná blijft gewoon ter dekking staan.

Via Bundeschampionate

Gestüt Bonhomme heeft alle vertrouwen in de toekomst van de hengst en dat hij weer in Hengstbuch I terecht komt. “Lena en Maracaná concentreren zich nu op de kwalificatie voor de Bundeschampionate, die kan de sporttest vervangen.”

Bron: Gestüt Bonhomme