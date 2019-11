Bundeskampioen Damaschino wint 50-dagentest met 9,35

De driejarige hengst Damaschino (Danone I x Fidertanz) is een schoolvoorbeeld van een paard dat het pas onder het zadel waarmaakt. Op de Hannoveraanse hengstenkeuring 2018 kocht Burkhard Wahler de vos terug omdat er niet genoeg werd geboden. Dit jaar heeft hij al drie keer laten zien dat hij de beste van zijn jaargang is: hij won dit voorjaar zijn 14-dagentest met een 8,75, werd in Warendorf gehuldigd als Bundeskampioen en stond vandaag weer bovenaan. Met een 9,35 gemiddeld scoorde hij het hoogst in de 50-dagentest in Schlieckau.

Damaschino kreeg in Schlieckau onder andere een 10 voor de totaalindruk en (met uitzondering van de punten voor het springen) uitsluitend 9’s. Daarmee was hij met afstand de beste. Het dichtst in de buurt komt Paul Schockemöhles Don Romance (Dante Weltino uit de moeder van For Romance I en II) met een 8,82.

Boven de 8,5

Vijf andere hengsten kwamen ook boven de 8,5 uit. De Westfaalse premiehengst Franz Joseph Junior (Franziskus x Rock Forever) en Bailador (Benicio x Florencio) van Sönke Rothenberger scoorden beide gemiddeld een 8,61. Een 8,59 gemiddeld was er voor de (nog) nergens goedgekeurde Va Bene (Veneno x Belissimo M), een 8,57 voor Fürst Charmeur PS (Fürstenball x Charmeur) van Paul Schockemöhle en een 8,51 voor de Oldenburger kampioen Follow Him Schönweide (Follow Me x Sir Donnerhall I).

Le Premier Begijnhoeve

De BWP en nu ook Oldenburgs goedgekeurde Le Premier Begijnhoeve (Millennium x Tango) van Rob van Puijenbroek slaagde ook voor zijn 50-dagentest. Hij kwam gemiddeld uit op een 8,01.

Vier hengsten gezakt

Vier hengsten kwamen niet aan de benodigde 7,8 gemiddeld. Het gaat om een naamloze Millennium x Rocher d’Or (7,57), Guildenstern Sol (Ivanhoe x Imperio) met een 7,63, een naamloze Bon Coeur x His Highness met een 7,5 en Fidelius (Franziskus x Dream On) met een 7,35.

Bron: Horses.nl