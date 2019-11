Casall van Celle vooraan in 50-dagentest

Casalinos (Casall x Contender), een door Landgestüt Celle op Hunnesrück zelf opgefokte hengst, was in de 50-dagentest voor springhengsten in Neustadt-Dosse de beste met een 8,66 gemiddeld. En dat zonder eindexamen. De hengst blesseerde zich vlak voor het eindexamen, maar had de voorgaande 48 dagen zo overtuigd dat hij toch cijfers kreeg. En dat bleken de hoogste.

Casalinos, een halfbroer van het 1,60m.-paard Lanfranco (v. Lerano), kreeg onder andere 9’s voor de karakteronderdelen, de galop en het vermogen. Voor de overige onderdelen (m.u.v. stap en draf) stonden er allemaal 8,5-en op zijn rapport. Met zijn 8,66 gemiddeld was Casalinos de enige hengst die gemiddeld boven de 8,5 scoorde in Neustadt-Dosse.

Nog een Casall x Contender

Een tweede Casall scoorde de op één na hoogste punten (8,49 gemiddeld). Catch Me (v. Casall) komt ook uit een moeder van Contender. Deze vijfjarige hengst van Thomas Casper bleef net onder de 8,5 hangen. Hij kreeg met name hoge cijfers voor de karakteronderdelen.

Twee Nederlandse fokproducten

Twee Nederlandse fokproducten slaagden voor de test in Neustadt-Dosse. Het gaat om de door W.L. Reinders uit Stuifzand gefokte Dutch Dynamic (v. Durango VDL) van Landgestüt Warendorf en de door Sylvia Stuivenberg gefokte Brandenburger kampioen Zeal Future (v. Zambesi TN) van Volkmar en Heike Schadock. Dutch Dynamic ging met de hakken over de sloot (7,8, precies het minimum) en voor Zeal Future was er gemiddeld een 8,18.

Twee hengsten gezakt

Twee hengsten kwamen niet boven de 7,8 gemiddeld en haalden de test niet. Het gaat om de Anglo-Arabier Flic en Flac (v. Shaman du Yam’s) met een 7,45 gemiddeld en een naamloze AES’er van Fatta KJ x Cardento (7,33).

Bron: Horses.nl