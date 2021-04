Cero Blue TN topper sporttest Verden met 8,55

Bij de vijfjarigen had Team Nijhof al succes met de vijfjarigen Classico TN en For Chacco TN in de sporttest in Verden en bij de vierjarigen was de hoogste score zelfs voor een TN-hengst. Cero Blue TN (Chacoon Blue x Balou du Rouet x Cero I) kreeg een 8,55 gemiddeld. Daarmee versloeg de Chacoon Blue-zoon onder andere Holsteiner kampioen Cahil.

Cero Blue TN, die teruggaat op topmerrie Fein Cera van Peter Wylde en de 1,60m.-merrie Zera als grootmoeder heeft, kreeg in Verden een 8,2 voor de galop, een 9 voor het vermogen, een 8,5 voor de manieren, een 8,3 voor de rittigkeit en een 8,7 voor de totaalaanleg.

Cero Blue werd op de OS-keuring in 2019 niet goedgekeurd, maar kreeg begin vorig jaar wel groen licht in Mecklenburg. Nu versloeg hij in de sporttest onder andere de Holsteiner kampioen Cahil.

Dubliner en Holsteiner kampioen Cahil

DeHolsteiner hengsten Dubliner (v. Dinken) scoorden met een 8,24 gemiddeld en Cahil (v. Cornet Obolensky) (8,22 gemiddeld) de op een na hoogste punten. Cahil was in 2019 kampioen van de Holsteiner keuring en scoorde in zijn 14-dagentest vorig jaar een 8,78. Ook de 14-dagentesttopper (8,83) Captain Müller MT (v. Cornet Obolensky) – gefokt door topvoetballer Thomas Müller – ging niet over Cero Blue heen met vandaag een 8,17 gemiddeld.

Hauptkommisar

De in Nederland door H. Weerdt uit Lith gefokte Hauptkommisar (v. Harley VDL) scoorde in de sporttest een 7,72 gemiddeld.

Uitslag

Catalogus

Bron: Horses.nl