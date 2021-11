Chaccothage Blue PS met afstand topper springtest Adelheidsdorf

Niet alleen 36 dressuurhengsten (lees hier meer) stonden de afgelopen 50 dagen in Adelheidsdorf voor hun test, maar ook 37 springhengsten. Paul Schockemöhles vierjarige Chaccothage Blue PS (Chacco-Blue x Conthargos x Armitage x Baloubet du Rouet) was met afstand de topper met een 9,04 gemiddeld.

Net zoals bij de dressuurpaarden werd er ook bij de springpaarden realistisch gepunt in Adelheidsdorf. Al was de kwaliteit in de breedte hoger bij de springers. Van de 37 deelnemers kwamen er zestien boven de 8 gemiddeld uit en daarvan twee boven de 8,5.

Paul Schockemöhle

En die twee waren beide hengsten van Paul Schockemöhle. Met afstand topper van de 50-daagse test werd Chaccothage Blue PS, die eind vorig jaar op een thuiskeuring bij Schockemöhle werd goedgekeurd door springpaardenstamboek Oldenburg-International en deze zomer bij zijn eerste concoursoptredens direct twee keer won.

De vijfjarige Casalou PS (Casallco x Balou du Rouet x Kannan x Quick Star), die onder Jana Fink en Eiken Sato al behoorlijk wat heeft gewonnen in de reguliere sport, kwam op een 8,6 gemiddeld uit.

Nederlandse hengsten

In de test liepen ook een aantal Nederlandse fokproducten. De hoogste score behaalde de door J. Bloemert uit Staphorst gefokte Narcing (v. Irvington VDL) met een 7,84 gemiddeld. Een 7,69 gemiddeld was er voor de door Jan Verhagen gefokte Hieronymo (v. Herald), een 7,63 gemiddeld voor de door G. Omvlee gefokte Goldjunge (v. Grand Slam VDL) en een 6,79 voor de door J. Zomer gefokte Hearttaker (v. Hampshire VDL). Stal Horn had ook een hengst in de test, de OS-reservekampioen (2019) Donthargos (v. Don Diarado) scoorde gemiddeld een 7,46.

Westfaalse kampioenen geen uitschieters in test

Op de Westfaalse hengstenkeuring 2020 werden twee hengsten tot kampioen uitgeroepen omdat de hengstenkeuringscommissie naar eigen zeggen niet kon kiezen tussen twee fantastische springpaarden. En dat leken ze ook op de keuring, twee springpaarden van uitzonderlijke kwaliteit.

Enerzijds was het de door Hans en Geke Lufting gefokte Armstrong (Arezzo VDL x Cantos) en anderzijds de Cornet Obolensky uit Meredith Michaels-Beerbaums Bella Donna (v. Baldini II), die in de veiling voor 250.000 euro werd geveild aan Gestüt Bonhomme.

In de verrichtingstesten kwamen de kampioenshengsten niet naar voren als toppers. De voor 210.000 euro geveilde Arezzo VDL liep vorige week in Neustadt-Dosse naar een 7,76 gemiddeld, de Cornet uit Bella Donna, Coeur de Bella Donna, deed het in Adelheidsdorf iets beter met een 8,11 gemiddeld.

Uitslag

Bron: Horses.nl