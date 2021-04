Classico TN en For Chacco TN naar vette 8-en in sporttest

In de sporttest voor vijfjarige springhengsten in Verden kwamen twee Team Nijhof-hengsten vandaag uit op mooie scores. Classico TN (Cornet Obolensky x Burggraaf) zette de op één na hoogste score neer met een 8,66 gemiddeld en For Chacco TN (For Pleasure x Chacco-Blue) kwam uit op een 8,41. De hoogste score was voor Diamant de Casall (Diamant de Semilly uit volle zus Casall) met een 8,76.

Diamant de Casall werd als 2,5-jarige in Westfalen goedgekeurd en heeft nu al drie goede testen achter de rug. In de 14-dagentest in Adelheidsdorf kwam hij op een springgemiddelde van 8,55 uit en vorig jaar scoorde hij een 9,17 in de sporttest. Dit jaar, in zijn laatste sporttest waarmee hij de definitieve goedkeuring verdiende, was er een 8,76. De door Manfred von Allwörden gefokte hengst scoorde onder

9 voor vermogen Classico TN

De eveneens in Westfalen goedgekeurde Classico TN van Team Nijhof heeft al net zo’n trackrecord: 9,15 in de 14-dagentest, een 8,41 in zijn eerste sporttest en een 8,66 voor zijn tweede sporttest in Verden vandaag. Daarmee is de schimmelhengst, die bij het KWPN in de tweede bezichtiging bleef staan, nu definitief goedgekeurd in Duitsland. Classico TN scoorde vooral op vermogen (9), manieren (8,8) en totaalindruk (8,5). Voor de galop en de rittigkeit was er een 8,4.

Er liep overigens een rits aan Cornets mee in de sporttest in Verden: vijf stuks. Eentje werd gedurende de test teruggetrokken door de eigenaar, de anderen scoorden allemaal boven de 8. Daaronder ook de door Grad van de Winkel uit Smakt gefokte Condoctro (Cornet Obolensky x Indoctro) van Gestüt Sprehe, hij scoorde gemiddeld een 8,45.

United Way

Een 8,65 gemiddeld was er in Verden voor de Holsteiner United Way (Uriko x Concerto II), hij scoorde nog hoger voor vermogen dan de nummers 1 en 2. De jury in Verden gaf hem een 9,2 voor het vermogen. Ook hij scoorde goed in zijn eerdere testen: 8,65 voor de 14-dagentest en een 8,89 in zijn eerste sporttest.

8,41 voor For Chacco TN en El Gordo

For Chacco TN (For Pleasure x Chacco-Blue) zorgde in Verden ook voor zijn definitieve goedkeuring. Nadat hij eerder slaagde voor zijn 14-dagentest (8,25) en de eerste sporttest (7,96), was er nu een vette 8 (8,41). Hij scoorde uitsluitend boven de 8 en kreeg een 8,8 voor het vermogen.

De door J.A. Nijhuis uit Mander gefokte El Gordo (El Salvador x Tenerife VDL) van Landgestüt Warendorf kwam ook uit op een 8,41 gemiddeld.

Bron: Horses.nl