Column Dirk Willem Rosie: Open ogen

Toen ik over de fokkerij begon te schrijven, duurden aanlegtesten 100 dagen. Ze waren enorm belangrijk, want het stamboek mat hoge correlaties met de sport en de hengstenhouders hielden er een dekkende hengst aan over. Zelfs de mindere goden leverden de hengstenboer nog een boterham op.

Met veel gepiep en geknars ging de duur terug naar 70 – en zelfs naar 50! – dagen. Zou dat wel goed komen? Want hoe zat het met de milieufactoren en de betrouwbaarheid van de metingen? De correlaties met de sport bleven onverminderd hoog, maar daar haalde ik mijn schouders over op: wat zeggen cijfers die over de hele populatie zijn gemeten als je als fokker niet met de hele populatie, maar met jouw individuele merrie fokt?

Ordinaire klantenbinder

De duur van het verrichtingsonderzoek is voor de Duitse stamboeken inmiddels een ordinaire klantenbinder geworden. Een coronasneltest om daarna alles te mogen. Twee dagen en klaar is Kees. Mede verkocht onder het mom van diervriendelijkheid, maar zolang er nog driejarige hengsten aan zo’n zadelkeuring annex aanlegtest mee mogen doen, lijkt mij dat een vette plak kletskoek.

Serieuze aanlegtest niet meer nodig

Vroeger was alles helemaal niet beter, maar nu is alles wel definitief anders. Hengsten hebben het stempel van een stamboek dat nog wél een serieuze aanlegtest overeind houdt niet meer nodig om aan merries te komen. Commerciële hengstenhouders zoeken de weg van de minste weerstand en de Duitse stamboeken leggen daar de loper voor uit.

Waar is de WBFSH?

Waar is de WBFSH als je ‘m nodig hebt? Je zou denken dat de koepelorganisatie van stamboeken in elk geval zijn best zou willen doen om de Duitse, Nederlandse en Deense stamboekverenigingen tot een convenant te brengen: ‘Wij testen alleen nog maar vier jaar en oudere hengsten en dat doen we lang genoeg om een betrouwbare beschrijving van de rittigkeit en het karakter te kunnen maken’. Maar helaas heeft de WBFSH zich nooit aan zijn status als praatgroep kunnen ontworstelen.

Dressuurfokkers zouden bij een jaarling willen dekken

Voor de springpaardenfokkerij zie ik weinig gevaar. De commercie stuurt daar vanzelf richting de hengsten waar al veel van bekend is. Maar dressuurfokkers zouden nog bij een jaarling willen dekken als ‘t kereltje zijn voorbenen maar voorbij zijn fraai gekrulde oortjes smijt. Terwijl we heel goed weten dat juist voor dressuurpaarden het gedrag onder het zadel – de trainbaarheid, rijdbaarheid en het karakter – doorslaggevend is.

Ogen open of portemonnee open?

Bij voorkeur kom ik na het schetsen van het probleem graag met de oplossing. Maar die zou ik nu even niet weten. Ik kan fokkers alleen aanraden om bij de meerkeuzevraag ‘Ogen open of portemonnee open’ de eerste optie te kiezen.

Dirk Willem Rosie, hoofdredacteur

