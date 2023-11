Comme la Vie topper 50-dagentest Neustadt-Dosse

Met een gemiddelde van 8,78 is de DSP-goedgekeurde Comme la Vie (Comme il faut x Amantus) de topper geworden van de 50-dagentest in Neustadt-Dosse. In totaal liepen 30 springhengsten afgelopen zondag hun eindexamen.

De vorig jaar op de DSP-keuring in München-Riem Comme la Vie van Landgestüt Moritzburg kreeg onder andere 9’s voor de karakteronderdelen (interieur 9,25, temperament 9,5 en werkwilligheid 9), de rittigkeit (9 van de jury en 9,25 van de gastruiter), de manieren (9) en de totaalindruk (9).

Veertien over de 8

In totaal scoorden veertien hengsten over de 8 gemiddeld. Over de 8,5 gemiddeld gingen slechts twee hengsten. Naast Comme la Vie was dat een naamloze Manchester van ’t Paradijs x Cellestial, die vorig jaar werd goedgekeurd en geveild (60.000 euro) op de Westfaalse keuring. Hij kwam uit op een 8,54 gemiddeld.

Net onder de de 8,5 gemiddeld bleven een naamloze Brantzau x Colman (8,45 gemiddeld) en Diacord (Diaron x Stakkato) met een 8,41 gemiddeld.

Bron: Horses.nl