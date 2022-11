DSP-kampioen Dream Royal naar 9,29 gemiddeld in minitest

Met een 9,29 gemiddeld heeft de DSP-kampioen Dream Royal (Don Royal x Quadroneur) een megascore in de tweedaagse test te pakken. In Neustadt-Dosse kreeg de zwarte hengst van Gestüt Sprehe onder andere een 10 van gastruiter Tessa Frank. Tot dusver scoorde alleen Vogue van Helgstrand hoger (9,33 gemiddeld) dit jaar.

De Duitse pilot met de minitesten (een tweedaagse in plaats van een 14-daagse test voor driejarige hengsten) zit er bijna op. Maandag en dinsdag vond nog een minitest plaats voor spring- en dressuurhengsten in Neustadt-Dosse, vandaag en morgen is er nog eentje voor springhengsten op het Holsteiner Verband in Elmshorn en in december nog eentje in Vechta.

Bijna een record

In de voorlaatste minitest voor dressuurhengsten liep Dream Royal bijna na een record. De kampioen van de DSP Hengstenkeuring in München-Riem, die begin dit jaar voor 94.000 euro werd aangeschaft door Gestüt Sprehe, kwam gemiddeld op een 9,29. De hengst scoorde alleen voor de stap (8) onder de 9, verder was er een 10 voor de rittigkeit van gastruiter Tessa Frank, een 9,5 voor de galop en de instelling en een 9,2 voor de draf.

Totilas-bloed

Verder liepen twee hengsten met Totilas-bloed naar hoge scores. Top Score (Top Gear x Fürst Romancier), die ook van de DSP-keuring in München komt (en daar volgens de veilingstatistiek voor 37.000 euro naar Oekraïne werd verkocht), kwam gemiddeld uit op een 8,6. Voor Toronto PS (Totilas x Jazz) was er gemiddeld was er gemiddeld een 8,49.

Freixenet (Floris Prince x Diatano), die vorig jaar op de DSP-keuring niet werd goedgekeurd, kwam op een 8,56 gemiddeld.

