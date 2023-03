DSP-kampioenen Dream Royal en Best Future naar topscores in sporttest München-Riem

In de kleine sporttest in München-Riem (5 deelnemende vierjarigen en 5 deelnemende vijfjarigen) kwamen de hengsten Dream Royal (v. Don Royal) en Best Future (v. Benicio) als toppers uit de bus deze week. Dream Royal liep naar een 8,82 gemiddeld en Best Future naar een 8,9 gemiddeld. Beide hengsten waren als driejarige kampioen op de DSP keuring.

Van de vijf deelnemende vierjarigen scoorden er drie boven de 8 gemiddeld. Alleen de voormalig DSP Kampioen Dream Royal (Don Royal x Quadroneur), die vorig jaar naar een topscore van 9,29 liep in zijn minitest), ging over de 8,5 gemiddeld. In de sporttest scoorde de voor 94.000 euro op de DSP keuring door Gestüt Sprehe aangeschafte Dream Royal een 8,5 voor de stap, een 8,6 voor de draf en 9’s voor de galop, de rittigkeit en de totaalindruk.

Best Future

De op de DSP Keuring in 2021 voor 630.000 euro geveilde kampioen Best Future (Ben Benicio x Don Diamond) scoorde gemiddeld een 8,9 bij de driejarigen. Hij kreeg van de jury een 8,5 voor de stap, een 8,8 voor de draf en 9’s voor galop, rittigkeit en totaalindruk.

Ook bij de vijfjarigen kwamen drie hengsten gemiddeld boven de 8 uit.

Uitslag

Catalogus

Bron: Horses.nl