DSP wil druk van driejarige hengsten wegnemen: geen verrichtingstest meer nodig

In de vorm van een pilot geeft het DSP-stamboek (Deutsches Sport Pferd) alle goedgekeurde driejarige hengsten dit jaar een dekbrevet. En daarmee hoeven de hengsten dus op driejarige leeftijd geen veertiendagentest te lopen. Het stamboek wil de druk van de jonge hengsten wegnemen.

De fokkerijleiders van het DSP (waaronder de verschillende Zuid-Duitse stamboeken zijn opgegaan) kwamen met dit voorstel om zo de de jonge hengsten meer tijd te geven om zich rustig te ontwikkelen. De hengsten kunnen dit dekseizoen dus al dekken, zonder dat ze in diezelfde periode ook nog een 14-dagentest moeten lopen. De veulens krijgen volgend jaar een vol papier, ook als een hengst nooit een verrichtingstest loopt.

Om de goedkeuring en de status in Hengstbuch I te behouden in 2023 moeten de hengsten dan in de herfst-winter 2022/2023 (voor het dekseizoen 2023 begint) wel een test lopen. Dat kan een 50-dagentest zijn, maar mag ook een 14-dagentest in combinatie met een sporttest zijn.

Na dit pilotjaar wordt volgend jaar besloten of dit voortaan blijft gelden.

Bron: DSP