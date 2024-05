Duidelijk minder hengsten in ‘minitesten’ dit voorjaar

De voorjaarstesten voor dressuurhengsten in Duitsland zitten erop. Twee minitesten en vijf sporttesten werden van februari tot en met mei georganiseerd. Slechts twaalf driejarige dressuurhengsten liepen dit voorjaar een minitest en het overgrote deel van de afgelopen najaar goedgekeurde hengsten dekt dus voorlopig zonder dekbrevet. In de vijf sporttesten legden 47 vierjarigen en dertig vijfjarigen met goed gevolg (met punten dus) hun test af.

Al een aantal jaren is het zo dat hengsten in Duitsland zonder test ook slechts aangewezen zijn. Om hengstenhouders niet voor de voeten te lopen, communiceren Duitse stamboeken daar niet zo duidelijk over als bijvoorbeeld het KWPN.

Het Oldenburger Verband is tegenwoordig wel duidelijker in het openbaar beschikbare Hengstverteilungsplan: daarin zijn alleen hengsten opgenomen die een test hebben gelopen (en daarmee zijn opgenomen in ‘Hengstbuch I’).

Er zijn verschillende wegen die kunnen leiden naar een inschrijving in Hengstbuch I: voor een driejarige hengst kan dat via de minitest. Voor de definitieve inschrijving moet een hengst dan nog twee keer een sporttest lopen of zich kwalificeren voor het Bundeschampionat (als vijfjarige). Twee keer een sporttest als vier- en vijfjarige of sporttest gecombineerd met een Bundeschampionatskwalificatie volstaat ook. De simpelste weg (in een keer klaar) is een vijftigdagentest. Bij de testen geldt er geen minimumscore. Naast de punten wordt van de hengsten ook een lineair profiel gepubliceerd dat fokkers meer inzicht moet geven in het kunnen van de hengsten.

Bekijk hier alle testuitslagen van dit voorjaar

Lees alles over de testen van dit voorjaar in de Paardenkrant van deze week

In de Paardenkrant van deze week leest u een artikel over de voorjaarstesten voor dressuurhengsten. De Paardenkrant 21 is digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop