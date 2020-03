Duitse sport- en aanlegtesten tot 30 april afgelast

Door de huidige ontwikkelingen van het coronavirus heeft de FN (Duitse Hippische Federatie) de sporttest in München-Riem die voor komend weekend (20-22 maart) op de planning stond, afgelast. Dat geldt ook voor Hengstleistungsprüfungen en de 14-daagse aanlegtesten tot 30 april. De sporttest in Verden afgelopen weekend ging nog wel door.

“Hopelijk is er begrip voor dat we nog geen specifieke informatie over vervangingsdata en mogelijke speciale voorschriften met betrekking tot inschrijving in Hengstbuch I kunnen verstrekken. We zijn hiervoor in gesprek met stamboeken en verschillende accommodaties waar deze testen worden georganiseerd. Zodra we een reële inschatting van de situatie kunnen maken, wordt u daarvan op de hoogte gebracht”, laat FN-voorzitter Dr. Klaus Miesner weten.

Bron: Pferd Aktuell