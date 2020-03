Duitse verrichtingstopper Classino TN ingeschreven voor sporttest Verden

Voor de sporttest van 13 tot 15 maart in Verden zijn bijna vijftig springhengsten aangemeld. Er zijn vijf Nederlandse hengsten ingeschreven, waarvan drie in het bezit zijn van VDL Stud en twee in het bezit van Team Nijhof. Tot dat vijftal behoort onder andere Classico TN (Cornet Obolensky x Burggraaf), die in de 14 dagen-test vorig jaar nog als beste springhengst uit de bus kwam met gemiddeld een 9,15.

Het KWPN liet Classico TN – tot grote verbazing van Team Nijhof zelf – destijds staan in de tweede bezichtiging. In Duitsland kon de hengst wel overtuigen met zijn kwaliteit en was na een goede 14 dagen-test ook één van de betere hengsten in de sporttest in Münster-Handorf (8,41 gemiddeld). Naast Classico TN neemt Team Nijhof ook For Chacco TN (For Pleasure x Chacco Blue) mee naar Verden.

Verrichtingstopper Schlieckau

VDL Stud reist met drie hengsten af naar Duitsland: Breido (Brantzau VDL x Casall Ask), For Friendship VDL (For Pleasure x Stakkato Gold) en For Treasure VDL (For Pleasure x Carthago). De in Hannover geprimeerde For Friendship VDL was vorig jaar de beste springhengsten in de 14 dagen-test in Schlieckau, waar hij gemiddeld een 8,8 behaalde.

Gehele deelnemerslijst.

Bron: Horses.nl