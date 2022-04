Dutch Dream topper van Duitse minitest met 8,62

De door Ab de Lange gefokte vierjarige Dutch Dream (Dream Boy x Fürst Romancier) won eind februari de VSN Trofee in Nederland. Maar niet alleen in Nederland is de jury gecharmeerd van de Oldenburgs goedgekeurde hengst van Stal Brinkman en Jacques Maree, hij liep vandaag in de tweedaagse test in Warendorf naar de topscore van 8,64.

Duitsland test dit jaar in een pilot de tweedaagse verrichtingstesten voor drie- en vierjarige hengsten, als mogelijk alternatief voor de 14-daagse test. Vorige week vond in Vechta de eerste ‘minitest’ plaats (gelijktijdig met de zadelkeuring), deze week staan er drie op het programma. De eerste in Warendorf, die vanmorgen werd afgerond.

Eigenlijk was het de bedoeling dat Dutch Dream dit jaar een sporttest zou lopen. Maar in de test in Münster-Handorf eind januari was de in Oldenburg goedgekeurde Dutch Dream (v. Dream Boy) een pechvogel. Door een ongelukje bij het losrijden, kon hij niet worden beoordeeld door de jury. De donkere vos herstelde snel en werd vervolgens VSN-kampioen in Kootwijkerbroek.

Nu heeft hij ook alsnog een Duits testresultaat achter zijn naam en wel het beste van de dag in Warendorf. De vierjarige hengst scoorde gemiddeld een 8,64. Dutch Dream kreeg een 8 voor de stap, een 8,8 voor de draf, een 8,7 voor de galop, een 8,8 voor de rittigkeit en een 9 voor de instelling. “Deze hengst wil altijd aanpakken”, aldus de jury in het commentaar.

In totaal namen tien hengsten deel aan de test in Warendorf, zeven vierjarigen en drie driejarigen. Een van die driejarigen kwam op de op één na hoogste score: de Westfaals goedgekeurde Legendary (Lord Leopold x Leredo) kreeg van de jury gemiddeld een 8,54 met onder andere een 8,7 voor de stap en de instelling.

