Escamillo-zoon Eleven HW topper in 50-dagentest Schlieckau

Net zoals bij het KWPN liep vandaag ook in Duitsland een test af. In het eindexamen van 50-dagentest voor dressuurhengsten in Adelheidsdorf kwam Eleven HW (Escamillo x Den Haag x Prinz Segelhorst), die dit jaar op een thuiskeuring werd goedgekeurd voor het Westfaalse stamboek, als topper uit de bus met een 8,78 gemiddeld.

Eleven HW, die via Station Rüscher-Könermann en Landgestüt Warendorf, wordt aangeboden kwam uit de test met zes 9’s (voor de drie karakteronderdelen, draf, galop en totaalindruk) en vier 8,5-en (stap, rittigkeit van de jury en de gastruiter en omgang met springen).

Rittigkeitskampioenen Be My Dancer en Glamdale WP

De op één na hoogste score was voor Be My Dancer (Benicio x Vivaldi) van Mathieu Beckmann. Deze premiehengst van de Westfaalse hengstenkeuring 2021 deed niet veel voor Eleven HW onder en kwam gemiddeld op een 8,76. Hij scoorde zelfs zeven 9’s (de drie karakteronderdelen, stap, rittigkeit van de jury en de gastruiter en de totaalindruk) en verder was er twee keer een 8,5 (draf en galop) en een 8 voor de omgang met het vrijspringen.

Ook Glamdale WP (Glamourdale x Millennium) maakte veel vrienden in Adelheidsdorf: hij kreeg zelfs 9,5-en voor de karakteronderdelen, verder een 9 voor de rittigkeit (van de jury), een 9 voor de totaalindruk en een 8,75 voor de rittigkeit (van de gastruiter). Hij kwam op een 8,62 gemiddeld.

27 hengsten

In totaal liepen 27 hengsten de test in Adelheidsdorf en die zijn nu allemaal definitief goedgekeurd (ongeacht het cijfer, aangezien de minimumscore in Duitsland is afgeschaft). Alle andere hengsten bleven onder de 8,5 gemiddeld. In totaal scoorden negen hengsten een 8 of meer gemiddeld.

Uitslag

Catalogus

