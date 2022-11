Escanto PS en Feliciano overtuigen ook in lange test: toppers in Schlieckau

In de eerste tweedaagse minitest in Vechta sprongen twee driejarige hengsten er uit: Escanto PS (Escamillo x Fürstenball x Totilas x Londonderry x Sandro Hit x volle zus Don Schufro) en Feliciano (Floricello x Boston x Lord Sinclair). Die twee hengsten ontpopten zich de afgelopen 50 dagen in Schlieckau ook als toppers van de test: Escanto kwam gemiddeld op een 9,12 (met een 10 van gastruiter Philipp Hess) en Feliciano op een 8,82 (met een 9,75 van de gastruiter).

Escanto PS trok dit voorjaar de aandacht door een 9,43 te scoren in de eerste minitest in Vechta. De bruine werd nog niet eerder in de baan werd gepresenteerd (afgezien van de online hengstenshow en een thuiskeuring waar hij werd goedgekeurd voor Oldenburg) en was dus voor velen onbekend. Dit voorjaar was de bruine al een heel paard en in Schlieckau was er bij het eindexamen weinig jeugd meer over. Met zes 9’s (de drie karakteronderdelen, rittigkeit, totaalindruk en draf – waarbij dat laatste cijfer wel wat aan de hoge kant leek), een 9,5 (voor de super galop), een 8,5 voor de stap en het vrijspringen en een 10 van de gastruiter kwam Escanto op een 9,12.

Feliciano

De DSP goedgekeurde Feliciano, die ten opzichte van Escanto PS een stuk moderner is, is ook zo’n hengst die zich alleen via de testen in de kijker heeft gelopen. Dit voorjaar kwam hij in de minitest op een 9,04, nu op een 8,82 met 9’s voor de instelling, draf, galop, rittigkeit en totaalindruk. Van de gastruiter was er een 9,75.

Feliciano (v. Floricello) met Walter Wadenspanner Foto: dr. Tanja Becker

Nog eentje van Schockemöhle

Paul Schockemöhle, die de 50-dagentest (waarmee een hengst zijn defintieve goedkeuring in één keer kan verdienen) lijkt te verkiezen boven twee sporttesten op vier- en vijfjarige leeftijd, had ook de nummer 3 van de test. De Mecklenburger kampioen Viva Vitalis (Vitalis x de volle zus van For Romance I en II) kwam op een 8,62 gemiddeld.

Geen van de andere 26 hengsten in de test gingen over de 8,5 gemiddeld. De Hannoveraans goedgekeurde Freigeist (v. Foundation) kwam op een 8,49 en de Westfaals goedgekeurde Ecstasy (Escolar x Sir Donnerhall) op een 8,45.

Er liepen overigens veel E-hengsten mee in de test in Schlieckau: twee Escolars en vier Escamillo’s.

Tenslotte liep er ook nog één Nederlands gefokte hengst mee: de vorig jaar in de eerste bezichtiging naar huis gestuurde Prime Time (ex. Ono v. Painted Black x Negro, fokkers: Pleyter/Van Triest). Hij kwam op een 7,81 gemiddeld.

