Escanto PS topper minitest Vechta, NRPS-hengst This is Naqueen naar 9,04

Een heel stel Nederlandse hengstenhouders trok de afgelopen dagen naar Vechta om daar hun driejarige hengsten te tonen in de nieuwe Duitse verrichtingstest: de tweedaagse minitest. Voor de één was dat uitje succesvoller dan voor de ander. De vierjarige NRPS-verrichtingstopper This is Naqueen (v. Trafalgar) boekte groot succes: met een 9,04 gemiddeld liep hij bijna alle Duitse- en KWPN-toppers er af. Topper werd Paul Schockemöhles driejarige Escanto PS (Escamillo x Fürstenball x Totilas x Londonderry x Sandro Hit x volle zus Don Schufro) met een 9,43 gemiddeld.



De tweedaagse test, die dit jaar middels een pilot wordt getest door de Duitse stamboeken en de FN in plaats van de 14-dagentest, is qua duur weliswaar een minimale belasting, maar in die twee dagen moet het vervolgens wel gebeuren. En dat kan af en toe teveel zijn voor een (nauwelijks) driejarige hengst.

Een driejarige hengst voorstellen zoals het (in Duitsland) gewenst is – met rust en ontspanning – is nog niet zo simpel. De Duitse jury maakte (in de meeste gevallen) korte metten met spanning en spektakel. Ook werden zaken als de aanleuning, gehfreude, tandenknarsen, staartzwiepen, het niet dragen van de staart meegenomen in de beoordeling. Lees daarover meer in de lineaire beschrijvingen, die een schat aan informatie bieden.

KWPN premiehengsten

De drie KWPN-(premie)hengsten van Willeke Bos kregen nog wat huiswerk mee naar huis van de Duitse jury.

KWPN- en DWB-premiehengst Opoque (All At Once x Davino V.O.D.) van Andreas Helgstrand (die de hengst op stal heeft) en Willeke Bos deed de beste zaken van de drie met een 8,34 gemiddeld. Hij kwam wat vermoeid over en dat is ook niet zo gek met het programma dat hij doorliep dit voorjaar: KWPN-hengstenkeuring, verhuizing naar Helgstrand, Deense hengstenkeuring, hengstenshow bij Helgstrand afgelopen weekend en nu dus de tweedaagse test in Duitsland plus dan ook nog dekken.

KWPN-premiehengst One-Two-Three (Vitalis III v. Vivaldi x D-Day) was op de eerste dag zeer afgeleid en was daarom op de tweede dag onder de gastruiter alleen in de baan. Hij was meer bij de les kwam op een 7,55 gemiddeld. De KWPN-aangewezen Obsession Taonga (Vitalis x Jatilinda v. All At Once x Negro) kwam op een 7,32 gemiddeld en drie keer een 6,8 (stap, rittigkeit en instelling).

Ook voor KWPN-premiehengst Omar Sharif (Escamillo x Ferguson) van Stal Brinkman en Rom Vermunt leek de test nog wat te vroeg te komen. Hij werd door de Duitse jury beoordeeld met gemiddeld een 7,42.

Escanto PS

Een hengst die nog niet eerder in de baan werd gepresenteerd (afgezien van de online hengstenshow en een thuiskeuring waar hij werd goedgekeurd voor Oldenburg) en dus voor velen onbekend was, werd de topper van de test: de driejarige Escanto PS (Escamillo x Fürstenball x Totilas x Londonderry x Sandro Hit x volle zus Don Schufro) kwam als voorlaatste hengst in de baan en was het toonbeeld van wat door de jury wordt verwacht.

“Gastruiter Philipp Hess had een super gevoel: hij reageerde super op de hulpen, volgde de hand, kon al verkorten en verlengen. De instelling van deze hengst is ideaal: een 10”, aldus de jury. Verder was er een 9,3 voor de stap, 8,8 voor de draf, een 9,5 voor de galop, een 9,7 voor de rittigkeit (gastruiter) en een 10 voor de instelling.

Een tweede Escamillo van Schockemöhle – in mede-eigendom van de VDL Stud – deed ook goede zaken. Deze Expectation PS (Escamillo x Fürst Romancier), geprimeerd op de Mecklenburger keuring, kwam met een solide presentatie op een 8,2.

De vierde Escamillo in de test, de witte Esquin White (Escamillo x Florencio), kwam op een 8,08 gemiddeld.

Feliciano

Een tweede hengst die menig merriehouder zal hebben verleid, verscheen ook nog niet eerder op een keuring. De op een thuiskeuring voor het DSP goedgekeurde Feliciano (Floricello x Boston x Lord Sinclair) van Zuchthof Wadenspanner liep naar een 9,04 gemiddeld met een 9,2 voor de draf, een 9,5 voor de galop en 9’s voor de rittigkeit en instelling.

Helgstrand-hengsten

Twee van de zeven Helgstrand-hengsten in de test maakten onder het zadel net zoveel indruk als ze aan de hand gedaan hadden. Het gaat om de Oldenburger reservekampioen Fifty Fifty (Fürst Toto x Royal Classic) die met een 8,84 uit de baan kwam en de in Westfalen voor 410.000 euro ‘gekochte’ (hij stond al op naam van Helgstrands commissionair Udo Wagner) Feinsten (Franklin x Rock Forever) die een 8,37 gemiddeld scoorde.

De Oldenburger keuringskampioen Incredible (v. Indian Rock) kwam op een 8,32, Don Sarkozy (v. Don Allegro) op een 8,04, Liam (v. Livaldon) op een 7,46 en de in Hannover afgewezen Sparkling (v. Springbank II) op een 6,95.

Andere Nederlandse hengsten

Nog twee Nederlandse driejarige hengsten liepen in de test. De door Gertjan van Olst voor 65.000 euro in Oldenburg aangeschafte Secret Lover (Secret x Fürstenball), die ook KWPN aangewezen is, liep een solide proef en kwam op een 8,14 gemiddeld.

De door Jan Pieter Dalsem zelfgefokte en in Oldenburg goedgekeurde Ohio (Kaiman x Grand Galaxy Win) scoorde een 8,26 gemiddeld. De bij het KWPN afgewezen Of Ice And Fire (Romanov x Davino V.O.D.) van Rom Vermunt scoorde gemiddeld een 7,2.

This is Naqueen

Bij de vierjarige hengsten werd een Nederlands hengst de topper. De NRPS-verrichtingskampioen (97 punten) This is Naqueen(Trafalgar x Samba Hit x Norway) van Jürgen van der Meijden kon de Duitse jury net zo bekoren als de NRPS-jury.

Hij deed alles wat gastruiter Philipp Hess van hem vroeg en op de laatste korte zijde liet hij ook z’n aanleg voor het sluiten al goed zien. De bij het KWPN in de eerste bezichtiging (2020) afgewezen hengst, die met Trafalgar x Samba Hit is ingeteeld op de onlangs overleden topmerrie Poesie, kreeg in Vechta een 8,3 voor de stap, een 9,5 voor de draf, een 9,3 voor de galop, een 9 voor de rittigkeit en een 9,2 voor de instelling.

De sporttesttoppers Skyline to B (v. St. Schufro) en For Kingdom (v. For Emotion) moesten achter This is Naqueen aansluiten.

De Oldenburger reservekampioen Florida TN (For Dance x Zack) van Team Nijhof kwam gemiddeld op een 8,13 en Floyd TN (Fürstenball x Sandro Hit) op een 7,42 gemiddeld.

Klik hier voor de uitslagen