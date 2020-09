Etoulon van VDL naar 8,55 in test Schlieckau

In de 14-dagentest in Schlieckau kwam zowel het hoogste dressuur- als het hoogste springgemiddelde op naam van dressuurhengsten: Fiducioso (v. Foundation) van Gestüt Schafhof was de dressuurtopper met een 8,83 gemiddeld en Laudate Dominum (v. Lord Leatherdale) kwam op het hoogste springgemiddelde (8,6). Net iets minder (8,55) was er voor Lowlands (v. Etoulon VDL) van de VDL Stud.

Fiducioso (Foundation x Dancier) was overall de beste hengst in Schlieckau. Hij scoorde een 8,68 als totaalgemiddelde, een 8,83 voor de dressuuronderdelen en een 8,28 voor de springonderdelen. De hengst kreeg onder andere een 9,5 van de gastruiter.

De op één na hoogste dressuurpunten gingen naar Moreno (Morricone I x San Amour I) van Gerd Sosath. Hij kwam uit op een 8,58.

Dressuurhengst als beste springer

De Oldenburgs goedgekeurde Laudate Dominum (Lord Leatherdale x Fürst Függer) was met een 8,6 gemiddeld voor de springonderdelen de beste springer. De hengst van Hengststation Hofrogge scoorde een 8,41 op de dressuuronderdelen en kwam totaal uit op een 8,65.

Etoulon van VDL

Een 8,55 voor de springonderdelen was er voor Lowlands (Etoulon x Lux), die bij het KWPN naar huis werd gestuurd in het voorjaarsonderzoek 2019. De OS-goedgekeurde hengst scoorde in Duitsland onder andere een 9 voor de aanleg als springpaard.

10 Lowlands v Etoulon VDL x Veraya keur ibop sport v Lux. Foto: Paardenkrant / Melanie Brevink-van Dijk

Uitslag

Catalogus

Bron: Horses.nl