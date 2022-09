Extragold revancheert zich in minitest, Glock’s Energy naar 7,86 gemiddeld

De minitest van de Westfaalse kampioen Extragold (Escolar x Apache x Weihegold v. Don Schufro) werd dit voorjaar afgebroken om ongelukken te voorkomen. De afgelopen dagen kwam hij nog een keer naar Warendorf en daar revancheerde de hengst zich: met een 8,36 gemiddeld kwam hij als topper uit de bus. Glock's Energy (v. Escamillo), die vorig jaar voor 700.000 euro aangeschaft werd op de Hannoveraanse keuring door Glock, liep ook in Warendorf en kwam op een 7,86 gemiddeld uit.

Drie testen werden de afgelopen dagen in Warendorf georganiseerd: de minitest voor driejarige hengsten (een driedaagse test als vervanger van de 14-daagse test), een sporttest voor vier- en vijfjarige dressuurhengsten en een sporttest voor vier- en vijfjarige springhengsten.

Extragold revancheert zich

De Westfaalse kampioen Extragold (Escolar x Apache x Weihegold) van familie Hinnemann kon dit voorjaar onder het zadel nog niet waarmaken wat hij aan de hand liet zien. De wat beknopte hengst liep in mei een nette verrichting met zijn eigen ruiter Martin Pfeiffer, maar onder Jana Freund werd het niks. De hengst was direct geïrriteerd en staakte op niet mis te verstane wijze de dienst na een paar rondes. Om ongelukken te voorkomen stopte de jury de beoordeling.

Nu werd hij nogmaals gepresenteerd en ging het stukken beter: met een 7,5 voor de stap, een 8,6 voor de draf, een 8,7 voor de galop, een 8,5 voor de rittigkeit en een 8,5 voor de werklust werd hij de topper van de test (8,36 gemiddeld). Niet veel lager was de score van de (nog) niet goedgekeurde Banksy Coeur (Bon Coeur x Londonderry), die met een 8,34 uit de test kwam.

7,86 gemiddeld voor Glock’s Energy

In tegenstelling tot eerdere Duitse aankopen (Toto jr., Taminiau, Victorio Grande) besloot team Glock om de laatste aankoop uit Hannover niet aan te bieden op de KWPN Hengstenkeuring. De voor 700.000 euro aangeschafte Glock’s Energy (Escamillo x De Niro) dekt met zijn Hannoveraanse goedkeuring en moet dus ook een test in Duitsland lopen.

Hij was dit voorjaar opgegeven voor de minitest in Warendorf, maar verscheen toen niet. De afgelopen dagen liep de hengst de test alsnog, hij kreeg een 7,5 voor de stap, een 7,3 voor de draf, een 8,5 voor de galop, een 8 voor de rittigkeit en een 8 voor de werklust. Daarmee kwam hij gemiddeld op een 7,86.

Most Wanted Nero naar 8,33

De vierjarige in Nederland door C.J. Bruin gefokte Most Wanted Nero (Morricone I x Donnerball), die ook al een goede sporttest liep in Duitsland (8,38 gemiddeld), kwam op een 8,33 gemiddeld. Voor Oldenburgs en DSP-goedgekeurde hengst, die bij het KWPN in de tweede bezichtiging bleef staan, was dit een ‘inhaaltest’. Hij had nog geen VA (Veranlagungsprüfung) op zijn naam staan, aan die verplichting heeft hij nu alsnog voldaan. Voor zijn definitieve goedkeuring hoeft hij alleen volgend jaar op vijfjarige leeftijd nog een sporttest te lopen.

Victorianus en Zuperman

In de sporttest voor vierjarige hengsten kwam de hoogste score op naam van de Hannoveraans goedgekeurde Victorianus (Vitalis x Rubin Royal). Hij kwam op een 8,17 gemiddeld. Bij de vijfjarige hengsten deed de Oldenburger premiehengst Zuperman (Vincent Maranello x Destano) de beste zaken, hij kwam op een 8,59 gemiddeld. Bij de vijfjarigen liep ook nog een KWPN’er mee: de door de Bemi Hoeve gefokte Manager of Utopia (Daily Diamond x Jazz) scoorde een 7,31 gemiddeld.

Uitslag minitest

Uitslag sporttest