Flashbang en Reesinks Frankie Lee toppers sporttest

Twee hengsten met een Nederlands tintje werden vandaag door de jury bovenaan gezet in de sporttest voor vierjarige hengsten in Münster-Handorf. De vorig jaar bij het KWPN voorgestelde (in tweede bezichtiging naar huis) Flashbang (v. Fürst Jazz) kwam uit op een 8,84 en Reesinks Frankie Lee (v. Franziskus) kwam daarbij in de buurt met een 8,74.

Flashbang (Fürst Jazz x Sir Donnerhall) ontlokte het publiek vorig jaar een applausje op de KWPN Hengstenkeuring. Een frisse en vrolijke vos met een mooie voorbeentechniek, hij ging er uit bij het KWPN omdat hij volgens Rutten te weinig bergopwaarts bewoog en het achterbeen onvoldoende onderbracht. Vandaag was hij volgens de Duitse jury in de sporttest, waar hij werd voorgesteld door Franka Loos, de topper. De hengst van Nils Kramer uit Dorsten kreeg een 8,5 voor de stap, een 9 voor de draf en de galop, een 8,8 voor de rittigkeit en een 9 voor de totaalindruk.

Flashbang (v. Fürst Jazz) met Franka Loos © Foto: Sabine Wegener/Equitaris

Reesinks Frankie Lee scoort met aanleg

De met veel mechaniek dravende en krachtig de bergop galopperende Frankie Lee (Franziskus x Spörcken) van Reesink Horses kwam op de op één na hoogste score uit met een 8,74. De bruine hengst maakte met zijn talent veel indruk op de jury, maar was af en toe nog iets afgeleid. Vooral in de stap. “Hij is af en toe wat afgeleid in stap en dat gaat dan ten koste van die gang. Tegelijkertijd laat hij zich wel weer heel snel bij de les brengen en dat hebben we meegenomen in het punt voor de rittigkeit.”

Frankie Lee, die enkele weken geleden werd goedgekeurd door het Oldenburger Verband, scoorde een 8,4 voor de stap, een 8,8 voor draf en galop, een 8,8 voor de rittigkeit en een 9 voor de totaalindruk.

