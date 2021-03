FN wil fokkers zekerheid bieden, hengsten krijgen tijdelijk dekbrevet

In verband met de rhino-uitbraak in Valencia en diens tentakels die tot vele landen in Europa reiken, heeft de FN besloten om hengsten een tijdelijk dekbrevet te geven zonder test. Dit om fokkers zekerheid te geven in de rhino-lockdown. De corona-regeling van vorig jaar komt terug en geldt ook voor hengsten die nog een eerste of tweede sporttest moeten afleggen.

Dat hebben de Duitse stamboeken vandaag besloten in een online-vergadering met de FN. Verschillende 14-dagentesten en sporttesten stonden gepland in maart en april. De FN verschoof ze na het advies van de FEI om alle samenkomsten van paarden te annuleren al naar april, maar inmiddels is de rhino-lockdown verlengd tot en met 11 april.

Verantwoord reageren en zekerheid voor de fokkers

“We zien ons verplicht om, net zoals in de sport, verantwoord te reageren. Toch willen we de fokkers ook zekerheid bieden aangezien het dekseizoen al begonnen is”, verklaart dr. Klaus Miesner, fokkerijchef bij de FN, de keuze.

Testen in Elmshorn, Adelheidsdorf en Neustadt-Dosse vallen uit

De sporttest in Elmshorn (6-8 april) en de 14-dagentesten in Adelheidsdorf (7-20 april) en Neustadt-Dosse (9-22 april) vallen uit. De testen die daarna op de agenda staan (sporttesten München-Riem, Verden en Münster-Handorf en 14-dagentest Schlieckau) gaan wel door als gepland.

Uitstel, geen afstel

Het gaat hierbij om uitstel, geen afstel. Alle verplichte onderdelen om in Hengstbuch I te worden opgenomen (14-dagentest + twee sporttesten, 14-dagentest + sportprestaties of 50-dagentest) moeten later dit jaar of volgend jaar ingehaald worden.

Bron: FN