For Pleasure-zoon en fokproduct Thomas Müller toppers in test

Twee hengsten van de Westfaalse keuring 2017 ontpopten zich als de toppers in de 14-dagentest in Neustadt-Dosse. Good old For Pleasure leverde de topper met For Planet (8,88 gemiddeld) en topvoetballer Thomas Müller zag zijn fokproduct Captain Müller, in 2017 reservekampioen op de keuring, gemiddeld een 8,83 scoren.

In totaal gingen negen hengsten over de 8,5 gemiddeld voor de springonderdelen in de test.

For Planet

For Planet (For Pleasure x Cornet Obolensky) was direct als veulen al opvallend: een For Pleasure in een modern jasje. De schimmelhengst, nu in handen van Gestüt Sprehe, scoorde in de 14-dagentest in Neustadt-Dosse de hoogste punten: een 8,88 gemiddeld voor de springonderdelen.

Fokproduct Thomas Müller

Topvoetballer Thomas Müller kreeg in 2017 zijn fokproduct goedgekeurd met Captain Müller (Cornet Obolensky x Gaillard de la Pomme). Müller fokte deze hengst uit de merrie Gitania, die hij in Nederland kocht bij Jenny Ekkel.

Deze hengst, die Müller als veulen voor 31.000 euro verkocht op de Global Jumping Foals-veiling in Berlijn, scoorde in zijn test gemiddeld een 8,83 voor de springonderdelen. De hengst is nu in bezit van Sissy Max-Theurer.

Highland White en Holsteiner kampioen Cahil

Highland White (Hickstead White x Concetto) van Landgestüt Warendorf kwam in Neustadt-Dosse uit op een 8,8 gemiddeld. Een 8,78 gemiddeld was er voor de Holsteiner kampioen Cahil (Cornet Obolensky x Contender).

De Holsteiner reservekampioen Chinchero (Chopin x Clarimo) scoorde gemiddeld een 8,68. Vancouver (Vagabond de la Pomme x Cartani) deed het ook niet onaardig met een 8,65 gemiddeld. Cornet leverde een derde topper met de ZfdP-Siegerhengst Cornet’s Braveheart (Cornet Obolensky x Coronino) die een 8,63 gemiddeld behaalde en twee hengsten kwamen uit op een 8,6: Cardentos (v. Cardento) en Don’t Touch (v. Don Diarado).

Nederlandse fokproducten

Twee Nederlandse fokproducten liepen ook mee in Neustadt-Dosse: de door W. Zwier uit Jubbega gefokte Durantos RR (Durango VDL x Cantos) scoorde gemiddeld een 8,35 op de springonderdelen en de door de VDL Stud gefokte Hervi-Naqui (Hervé d’Ive VDL x Mermus R) op een 7,23.

Uitslag

Catalogus

Bron: Horses.nl