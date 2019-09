For Treasure VDL slaagt met 9,3 voor springonderdelen

De imponerende OS-reservekampioen For Treasure VDL (For Pleasure x Carthago) van de VDL Stud is met een 9,3 voor de springonderdelen ruimschoots geslaagd voor zijn 14-dagentest. Van de 25 hengsten in de test in Adelheidsdorf, slaagden er 23. Daaronder nog drie Nederlandse inzendingen van Eugène Reesink: de vorig jaar in Oldenburg goedgekeurde Filou (v. For Romance) met een 8,84 voor de dressuuronderdelen, de Pavo Cup nummer 3 King's Pleasure (v. Dark Pleasure) met een 8,11 voor de dressuuronderdelen en de Trakehner goedgekeurde Kohinoor Els (v. Millennium) met de hakken over de sloot (7,55 totaalgemiddelde).