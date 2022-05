Glock’s Energy opgegeven voor minitest in Warendorf

In tegenstelling tot eerdere aankopen (Toto jr., Taminiau, Victorio Grande) besloot team Glock om de laatste aankoop uit Hannover niet aan te bieden op de KWPN Hengstenkeuring. De voor 700.000 euro aangeschafte Glock's Energy (Escamillo x De Niro) dekt met zijn Hannoveraanse goedkeuring en moet dus ook een test in Duitsland lopen. De hengst is nu opgegeven voor de tweedaagse test in Warendorf.

De startlijsten voor de laatste ‘minitest’ van dit voorjaar – 9 tot en met 11 mei in Warendorf (volgende week dus) – is door de FN gepubliceerd.

Voor een paar miljoen in de baan

Niet alleen de Hannoveraanse premiehengst Glock’s Energy staat op de startlijst, maar ook de in Hannover geprimeerde Escolar x Sir Donnerhall (geveild voor 180.000 euro) en de eveneens aldaar geprimeerde Faszination de Malleret (v. Fürst Belissaro, 210.000 euro), de in Oldenburg geprimeerde hengsten St. Emilion (v. Suarez, 530.000 euro ) en Secret Star (v. Secret, 304.500 euro). In totaal komt er dus alleen wat deze vijf geveilde hengsten betreft al voor bijna 2 miljoen euro in de baan.

Dan zijn er ook nog Helgstrands Veto (v. Vitalis) en Value (v. Valverde), respectievelijk geprimeerd in Mecklenburg en Oldenburg. En tenslotte de Westfaalse kampioen Extragold (Escolar x Apache x Weihegold). Al met al dus weer een test die het kijken waard is (live in Warendorf of op ClipMyHorse.tv).

