Helgstrand scoort in minitest Münster: Vogue en Geronimo over de 9

Waar Helgstrands toppers van de Oldenburger keuring (Incredible) en de KWPN Keuring (Opoque) nog niet helemaal uit de verf kwamen in de 'minitest' in Vechta, was dat in Münster-Handorf de afgelopen dagen anders. De voor 940.000 euro aangeschafte Westfaalse reservekampioen Vogue (v. Vitalis) liep overtuigend naar de topscore (9,33) en Geronimo (v. Glamourdale) kwam op een 9,01. Ook een vette score (9,05) was er voor de veelbesproken (doping)hengst Escaneno (v. Escamillo).

Vogue (Vitalis x Fidertanz) stak er met kop en schouders bovenuit in Münster-Handorf. De bruine hengst die eind vorig jaar voor 940.000 euro werd aangeschaft door Helgstrand Dressage. Drie topgangen (vooral de draf en galop) en een superrijdbaarheid. De jury zag het ook zo en gaf een 8,2 voor de stap een 9,5 voor de draf, galop en instelling, een 9,8 voor de rittigkeit en zo kwam Vogue totaal op een 9,33 gemiddeld. Het hoogste cijfer dat tot nog toe vergeven werd in de tweedaagse testen. Toch kan er wel wat van gezegd worden: de driejarige hengst is al wel heel ver is – zowel qua ontwikkeling als qua opleiding. En met deze topscore wordt een dergelijke voorstelling van een driejarig paard gemaakt bij een test die werd geïntroduceerd met het oog op dierenwelzijn.

Geronimo G, Elastic en Joshua

Van de Westfaalse keuring komt ook Geronimo G (Glamourdale x Escolar), die daar al in bezit was van Helgstrand. Op de keuring maakte deze bruine al een bruikbare indruk en onder het zadel was hij nog een paar slagen beter geworden. Met een 9,01 kwam hij uit de test en vooral de draf (9), galop (9,2), rittigkeit (9,3) en instelling (9) vielen in de smaak.

Geronimo G (Glamourdale x Escolar) Foto: Equitaris/Wegener

Ook de premiehengste Elastic (Escolar x Dimaggio) en Joshua (Jovian x Belissimo M) werden door Helgstrand aangeboden op de Westfaalse keuring en nu in de zadeltest. Elastic kwam op een 7,98 gemiddeld (score werd gedrukt door de 6,2 stap) en Joshua, die duidelijk nog niet zo ver was en duidelijke problemen had onder het zadel met onder andere de balans, kwam uit op een (nog altijd ruime) 7. De vijfde Helgstrand-hengst, Kleppenhus Vital (v. Vitalis), werd teruggetrokken.

Escaneno

Escaneno (Escamillo x Veneno) is waarschijnlijk een van de meest besproken hengsten van het afgelopen keuringsseizoen. Hij maakte ook wat mee: hij werd afgewezen op de Rheinlandse voorselectie voor de Hannnoveraanse keuring, vervolgens werd hij reservekampioen op de Westfaalse keuring en kocht Burkhard Wahler zich in bij de hengst van familie Schult, in januari werd bekend dat hij positief op doping werd getest en daarmee verloor hij zijn goedkeuring om vervolgens toch weer goedgekeurd te worden. Nu maakte hij zijn eerste openbare optreden onder het zadel en daarbij stelde hij niet teleur. De jury kwam gemiddeld op een 9,05 met een 9,8 voor de rittigkeit, een 9,5 voor de instelling en een 9 voor de draf.

Escaneno (Escamillo x Veneno) Foto: Equitaris/Wegener

Tot de toppers behoorde een andere premiehengst van de Westfaalse keuring. De door Gestüt Bonhomme voor 105.000 euro aangeschafte Forever Rock (v. Franziskus) liep naar een 8,75 gemiddeld en maakte overall een sterke indruk.

Escamillo x 5

In totaal verschenen naast Escaneno nog vier Escamillo’s voor de jury in Münster-Handorf. Estupendo (mv. Fürst Romancier) kwam op een 8,14, Ed Sheeran (mv. Damon Hill) op een 7,88 en een naamloze Escamillo x Diamond Hit op een 7,65. De Nederlandse inzending Escamilla Bravo (mv. Samba Hit) van De IJzeren Man kreeg van de jury de wind van voren (6,71).

Nog een reservekampioen en een premiehengst

Dat laatste leek wat streng in vergelijking met sommige andere hengsten. Zoals bijvoorbeeld een van de andere vier reservekampioenen van de Westfaalse keuring Juwel (v. Janeiro Platinum), die aan het begin nog aan de longeerlijn werd geholpen. Het fokproduct van Mirjam Drenth kwam uit op een 8,08 gemiddeld.

Vierjarigen: Ook een reservekampioen naar topscore

Bij de vierjarigen werd ook een Westfaalse reservekampioen topper. Imperial MT (v. Asgards Ibiza), tweede reservekampioen van de keuring in 2020 van Sissi Max Theuer kwam uit op een 8,72 gemiddeld. Een 8,7 gemiddeld was er voor Zumba (v. Zoom).

De door Rob de Wijs gefokte Trakehner Onyx (v. Kentucky) kwam op een 7,02 gemiddeld.

Uitslag

Bron: Horses.nl