Holsteiner Cape Calidus blijft twee kampioenen voor in 50-dagentest Adelheidsdorf

De vorig jaar op de Holsteiner keuring goedgekeurde Cape Calidus (Casall x Calido I) is met een gemiddelde van 8,86 topper geworden van de 50-dagentest voor springhengsten in Adelheidsdorf. De Westfaalse kampioen Classico's Champion (Classico TN) kwam op het op één na hoogste gemiddelde (8,63) en de OS-kampioen Corsini (v. Cornet Obolensky) sloot daar achter aan (8,6) op de derde plaats.

Cape Calidus werd vorig jaar op de Holsteiner keuring voor 47.000 euro eigendom van de Brandenburger staatsstoeterij in Neustadt-Dosse en is nu de topper van de 50-dagentest voor springhengsten in Adelheidsdorf. De bruine heeft een cijferlijst met bijna uitsluitend 9’s, alleen de draf (7,5), de stap (7) en het cijfer voor de rittigkeit van de gastruiter (8,5) kwam onder de 8 uit.

Classico’s Champion en Corsini

Daarmee kwam Cape Calidus hoger uit dan de vorig jaar voor 350.000 euro als Westfaalse hengstenkeuringskampioen geveilde Classico’s Champion (Classico TN x Diamant de Semilly). Maar de schimmelhengst deed het zeker niet slechts. Met een 8,63 gemiddeld kwam hij op de op één na hoogste score.

Net iets minder was er voor de hengstenkeuringskampioen van Oldenburg-International vorig jaar. De door Paul Schockemöhle voor 250.000 euro aangeschafte Corsini (Cornet Obolensky x Cassini) kwam op een 8,6 gemiddeld.

Vier over de 8,5

Nog drie (dus zes van de 25 deelnemers) kwamen over de 8,5 gemiddeld. Een 8,55 gemiddeld was er voor de in België gefokte en bij het DSP goedgekeurde Airplane (Aganix du Seigneur x Centurio) van Mathieu Beckmann, een 8,53 gemiddeld voor de eveneens in België gefokte Brilliant Star Z (Big Star x Nabab de Reve) van Andreas Rubly en een 8,5 rond voor de Holsteins goedgekeurde Obano (Ogano Sitte x Carbano).

In de test liep ook de in Nederland door J. Reinhoud uit Venlo gefokte Diamant Nolens (v. Diamant de Semilly) mee, hij kwam op een 7,84 gemiddeld.

Uitslag

Catalogus